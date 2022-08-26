山頂纜車｜第六代山頂纜車周六登場　票價、五大打卡位攻略一覽

耗資7.99億元、修整約一年的山頂纜車將於明天周六（27日）重開，並換上最新第六代山頂纜車上場，首班纜車將於當日早上11時開出。全新的山頂纜車除更換列車動力、控制及信號系統、覽索、軌道外，更翻新中環及山頂纜車總站，中環總站室內候車區擴建後可容納1,300人，候車時間將縮短超過七成，但票價亦伴隨上升約七成至成人來回88元。



第六代山頂纜車明日登場，修整後設五大體驗區供市民「打卡」，相信不少市民亦期待已久，《香港01》整合山頂纜車新特色、購票方法及「打卡位」等資訊，助一眾市民「攻略」新景點。



▼8月24日 第六代山頂纜車預覽▼



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山頂纜車介紹：

香港山頂纜車已有逾百年歷史，為全球著名及歷史最悠久的纜索鐵路之一，於1888年5年正式啟用，接載乘客日常往來香港中環商業區與太平山之間的任務。山頂纜車採用相向行駛纜索系統，路軌長1.27公里，坡度介乎4至25.7度，於海拔33米至396米之間穿梭。

營運時間：

第六代山頂纜車將於8月27日早上11時投入服務，翌日起服務時間為早上7時至晚上10時。

沿途車站：

山頂纜車設有6個車站，包括中環總站、堅尼地道站、麥當奴道站、梅道站、白加道站及山頂總站，纜車公司翻新其中的中環及山頂纜車兩個總站，而其中白加道站已於2021年3月被古諮會評為一級歷史建築。

▼五代山頂纜車一覽▼



第六代山頂纜車特色：

新車車身繼續採用纜車標誌性的綠色，製造商為Garaventa、CWA和Frey，新車的闊度及高度與過往相若，長度則由第五代的18,700毫米，加長至33,852.8毫米，全車載客量增加75%，由過往的120人，增至210人，包括145個上行前向座位、22個下行前向座位，及43個企位。當中22個下行前向座位上山時在車尾位置；落山則在車頭，故乘客毋須再坐「倒頭車」，即可直擊纜車落山過程，車廂一側更可飽覽維港景色。

車廂兩側車窗加大三成，方便乘客觀賞風景；車頂的車窗亦加大，除了欣賞窗外景色。（資料圖片）

為增加更多採光度，車廂兩側車窗加大三成，方便乘客觀賞風景；車頂的車窗亦加大，除了欣賞窗外景色，車廂內亦更光猛，惟因難以負荷冷氣重量，車廂仍然無冷氣，但已加大車廂通風。

票價：

纜車票價及其優惠（山頂纜車公司文件）

新票價下，成人來回票價將上漲約七成，由原來52元加至88元；成人單程票價亦由37元加至62元，增幅約逾67%。

不過，纜車公司會在重新運作初期推出多項優惠，其中「快閃網上優惠」今日（26日）最後機會購票，成人來回票低至50元；另外，由開幕日至10月30日，會設「感謝香港通行證」，來回車票價為66元，較原價便宜22元。詳細購票優惠可瀏覽山頂纜車相關網站。

五大「打卡位」：

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提及山頂，經常會想到山頂凌霄閣、香港杜莎夫人蠟像館等觀光名勝，山頂纜車經裝修後，亦加設五大體驗區域供乘客逐一「打卡」：

1、「無限之眼」雕塑展覽

由澳洲華裔藝術家李林迪創作、高度逾10米的雕塑作品《無限之眼》會於中環纜車總站入口作開放展覽。作品受香港的飛躍精神所啟發，並呈現不斷變化的燈光效果。

2、「躍動的心」動力及拖曳系統展示

以聲音及影像展示山頂纜車由1888年至2022年期間之車廂、動力及運作系統的演變，介紹每個時期的纜車設計及運作模式。

3、「經典重現」第一代山頂纜車複製品

第一代山頂纜車複製品將放置車站內，讓乘客與逾百年前已啟用的纜車打卡，感受香港昔日情懷。

4、「穿梭時空」山頂纜車歷史

透過超寬闊及高畫質螢幕，影片用上「視差捲動」技術重現山頂纜車的起源，帶領遊客有如親歷其境般，穿越過去，重溫香港和山頂纜車過去一百多年的重要歷史時刻。

5、「太平山的綠色寶藏」沉浸式展示幕牆

環繞式影像為遊客帶來沉浸式體驗，讓遊客置身於太平山多樣化動植物的超現實世界中。於舒適的環境下探索山頂上的野生動物、雀鳥及昆蟲，並可體會太平山的日與夜。