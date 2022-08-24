山頂纜車｜8.27重開　翻新超支1.2億元　票價加約七成初期有優惠

逾百年歷史的山頂纜車，早前暫停服務約一年翻新，最新的第六代纜車將於本周六﹙27日﹚起投入服務。山頂纜車公司今日﹙24日﹚舉行傳媒導賞，最新的第六代山頂纜車將於周六早上11時起投入服務， 全車載客量增加75%，最多可容納210人，包括22個下山前向座位，乘客毋須坐「倒頭車」，可飽覽維港景色。

不過山頂纜車重新運作後，成人來回票價上漲約七成，新票價為88元。不過重新運作初期會有優惠，在開幕前預先購票，成人來回票低至50元。

山頂纜車總經理曾瑛美表示，山頂纜車加價，其中一個考量點是成本上漲，其次翻新工程超支約1.2億元，但相信新票價對乘客而言可「值回票價」。對於未來五年會否再加價，她表示，須視乎未來經營環境而定。



▼8月24日第六代山頂纜車預覽▼



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重啟後的山頂纜車將以全新的第六代纜車營運，車身採用纜車標誌性的綠色，製造商為Garaventa、CWA和Frey。全車載客量由過往的120人，增至210人，包括145個上行前向座位、位於車尾的22個下行前向座位，及43個企位。

纜車公司表示，早前展開一項耗資7.99億元的升級發展計劃，包括為山頂纜車更換動力、控制及信號系統、纜索、軌道，以及翻新中環和山頂兩邊的纜車總站，以配合載客量更大的新纜車。擴建後的中環總站室内候車區，可容納約1,300人，而且月台和車廂地台的高度一致，方便殘障人士使用。

10月30日前有票價優惠

纜車公司將推出為期兩個月優惠，由即日起至開幕前的一天，會設有「快閃網上優惠」，成人纜車來回車票售50元，較原價便宜33元；另外開幕日至10月30日，會設「感謝香港通行證」，來回車票價為66元，較原價便宜22元。

不過翻查資料，山頂纜車票價較翻新前收費大幅加價。纜車公司對上一次曾於2018年加價，當時成人來回車票為52元，但現時則加至88元，較之前貴36元，加幅達69.2%。至於成人單程票亦由37元，加價至62元，加幅達67.6%。

纜車票價及其優惠（山頂纜車公司文件）

▼第六代山頂纜車早前測試情況▼



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▼五代山頂纜車一覽▼

