山頂纜車8.27重開　直擊翻新後新設落山向前座位　初代纜車可打卡

山頂纜車暫停服務約一年翻新，新一代纜車將於本周六（27日）投入服務重啟。山頂纜車有限公司今日（24日）舉行傳媒導賞表示，最新的第六代山頂纜車將於周六早上11時投入服務， 全車載客量增加75%，最大可容納210人，包括22個下山前向座位，落山毋須坐「倒頭車」。另外，纜車車身及車頂的車窗同樣加闊，方便乘客一覽維港景色。

記者實測最新行程，上山大約只需7分鐘，落山則再快些，只需約6分鐘。另外，中環纜車站亦加設「五大打卡位」，包括放置第一代山頂纜車的複製品，乘客可坐上車卡拍照。



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車身加長車窗加大 載客量增七五成

重啟後的山頂纜車將以全新的第六代纜車營運，車身採用纜車標誌性的綠色，製造商為Garaventa、CWA和Frey。新車的闊度及高度與過往相若，長度則由第五代的18,700毫米，加長至33,852.8毫米，全車載客量由過往的120人，增至210人，包括145個上行前向座位、22個下行前向座位，及43個企位。

第六代山頂纜車全車載客量由過往的120人，增至210人。(盧翊銘攝)

記者今日試坐山頂纜車，由中環纜車總站往山頂，再折返中環。上山路途的車廂右邊座位，可目睹維港景色，由於未有停站，全程約7分鐘便到達山頂。

22個下行前向座位於上山時屬於車尾位置，但落山時該座位則屬於車頭，毋須再坐「倒頭車」之餘，更可直擊纜車落山過程，其中車廂左排座位亦可一覽維港景色。落山車程在未停站之下，全程約6分鐘，較上山略快。

另外，車身側邊的車窗亦加大三成，方便乘客觀賞風景；車頂的車窗亦加大，除了欣賞窗外景色，車廂內亦更光猛。不過，車廂內沒有冷氣，雖然通風，但炎夏難免感到較熱。

無加裝冷氣 設鮮風系統

山頂纜車總經理曾瑛美表示，考慮到電力及重量問題，纜車難以加裝冷氣，但車內有鮮風系統，希望乘客在車上可感受涼風。

山頂纜車新設22個下山前向座位。(盧翊銘攝)

至於新增的下行前向座位，曾瑛美表示源於過往有乘客反映不喜歡乘坐「倒頭車」。她又稱，曾考慮改用如渡輪般可自行調節前、後方向的座位，但始終認為太危險，纜車的車程非常獨特，有不同斜度，是次新設的座位亦計算了最舒適的角度。

翻新車站有五大打卡位 候車區可容納1300人

是次翻新工程，除了更換纜車的動力、控制及信號系統、纜索、軌道，亦翻新了中環和山頂纜車總站，擴建後的中環總站室内候車區，可容納約1,300人，更加設「五大打卡位」。

在中環總站外，原本噴水池的位置，改為高逾10米的雕塑《無限之眼》。(盧翊銘攝)

在中環總站外，原本噴水池的位置，改為高逾10米的雕塑《無限之眼》；之後站內設有動力及拖曳系統展示，以聲音及影像展示纜車動力及運作系統的轉變，包括以3D聲音景觀，呈現1888年蒸氣時代的齒輪、鏈條和煙囪發出的低沉聲音。

第六代山頂纜車周六（8月27日）投入服務，纜車公司8月24日舉行傳媒預覽。(盧翊銘攝)

另外，候車區內放置了第一代山頂纜車的複製品，乘客可了解第一代纜車的設計，並坐上複製品相照留念。此外，站內設有寬闊螢幕展示山頂歷史；另再加設展示幕牆，循環展示全日山頂動植物的生態。

第六代山頂纜車周六（8月27日）投入服務，纜車公司8月24日舉行傳媒預覽。(盧翊銘攝)

曾瑛美表示，過往山頂纜車不時排長龍，人龍排至室外，翻身後相信可解決站外排隊的問題，並提供全新體驗予乘客。