另類移民｜港產「荒島機師」暫別妻兒斐濟逐夢　IG分享島國生活事

位於南太平洋、澳洲以東的島國斐濟，距離香港約10小時的飛機航程。非港人熱門旅遊勝地，亦不是發達國家，對普遍港人而言或相當陌生。一名港產機師，在疫情下決定暫別妻兒，隻身獨往斐濟延續機師夢，並在網絡上化名「荒島機師」，訴說在斐濟的「開荒」經歷，希望成為孩子榜樣之餘，亦激勵同業逐夢。

孤身往斐濟，原名Timmy的「荒島機師」日前越洋接受《香港01》電話專訪。他表示疫情爆發兩年以來，被迫告別天空，中途曾「轉行」從事其他工作，但感到迷失，決心延續飛行夢。

在本地航空業接近冷封下，遠赴他方尋找機會或是出路，要與妻兒離別並非易事，Timmy坦言確有猶豫掙扎，最終竟是妻子說服他到斐濟，「（妻子說）人唔淨係追求金錢上嘅嘢，其實要追求你真係好鍾意做嘅嘢，你將來話返畀小朋友聽，話爸爸做緊一樣自己好享受嘅嘢」。



「荒島機師」原名Timmy，為土生土長香港人，今年33歲，已婚並育有兩名分別四歲及兩歲多的兒子。Timmy從小渴望成為機師，小時候曾見證啟德機場最後一日運作，大學時主修機械工程，曾到波音公司實習，畢業後應徵本地航空公司的見習機師培訓計劃（cadet），首次便獲取錄，正式展開機師生涯。

2020年初首到斐濟 疫下被解僱回港

2019年底，由於個人及家庭原因，Timmy離開原有公司決定外闖，當時曾應徵不同航空公司，包括斐濟航空。他笑言，當時對斐濟一無所知，甚至不知道當地有直航機到港，唯一認知只來自七人欖球賽，斐濟欖球隊往往成績斐然。

當時Timmy其實也獲其他航空公司取錄，如有台灣航空公司已打算聘用，但斐濟航空提供更多假日可讓他回港生活，而且可駕駛熟悉的空中巴士機款，故決定投身斐濟航空。

▼Timmy現時任職的斐濟航空▼



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不過世事總會超出預期，當年受聘後Timmy旋即面對世紀疫症，斐濟航空亦如本港航空公司，解僱大批職員，Timmy亦未能倖免。在全球航空業蕭條下，他只好回港着陸，之後兩年，他一直在港生活，曾任職政府合約工作，又與航空界朋友合資開辦物流公司，惟即使工作穩定，又可以與家人相聚，仍然忘不了翱翔天際的感覺。

停飛兩年轉行感迷失 空姐妻子說服回斐濟

兩年過去，國際航空業陸續復甦，斐濟航空復航有意重聘機師，香港卻受制於防疫政策仍未能展翅。「折翼」兩年的Timmy深知停飛時間愈長，日後愈難外闖翱翔，未必獲聘用；但另邊廂次子亦於疫下出世，Timmy希望繼續陪伴兩子成長，「我自己相對都好着重小朋友成長，兩個小朋友可能更重要，比目標理想更重要」。

▼Timmy斐濟的生活照▼



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掙扎之際，本身任職空姐的妻子，說服Timmy重返斐濟。他憶述，過往兩年一直迷失，質疑自我價值，「除咗滿足到金錢上嘅需要，其實自己根本一啲都唔開心」。此時妻子卻向他說：「人唔淨係追求金錢上嘅嘢，其實要追求你真係好鍾意做嘅嘢，你將來話返畀小朋友聽，話爸爸做緊一樣自己好享受嘅嘢」。

之後Timmy妻子又問到：

「如果有一日，真係叫返你返去飛，你撇除咗家庭嘅原因，覺得兩個仔好需要你喺身邊，當你今時今日乜都無嘅時候，你最想做咩？」



Timmy：

「我都係覺得，我坐喺office（辦公室）嘅時候，我最想都係可以繼續去飛。當你問返你自己最想做個樣嘢係咩嘅時候，咁個答案就係咁。」



最後，妻子為Timmy注下強心針：

你去啦，總之屋企你放心啦，我會睇住。 Timmy妻子

Timmy坦言，當刻百感交集：「好多大小嘅事，都好想自己可以喺度，去睇住屋企，或者有好多嘢都想親力親為，咁但係當佢（妻子）咁同我講，再一次叫我嚟返呢度（斐濟），我好矛盾嘅，因為我覺得，你真係好支持我嚟。」

獨自重返斐濟 惦記家人視像對話

結果，在妻子及親人支持下，Timmy近月重返斐濟，受訓準備重飛，繼續擔任「荒島機師」。沒有家人陪伴，屋內聽不見孩子哭鬧，只有飛機升降聲伴隨，他承認非常惦記家人，而且受疫情影響，斐濟航空暫停來往香港的航班，若要回港便要轉機及接受隔離，須花更多時間金錢。他指一直尋找回港方法，即使短聚數天亦好。

在四小時的時差下，他只好閒時盡量把握時間與家人視像通話，日前大仔四歲生日，便隔空慶祝，在電話螢幕上影家庭照。

Timmy的大仔日前生日，他透過視像通話慶祝及合照。（受訪者提供相片）

「一支公」到斐濟，Timmy身處當地機場所在的楠迪市，並非大都會，更多的是陽光與海灘，生活與香港截然不同。沒有地下鐵，飲食上亦由於宗教原因，較難購買豬、牛肉，市內碰到的港人數量屈指可數，但慶幸生活未算難適應。

Timmy說，斐濟氣候溫暖乾爽，可以用英文溝通，而且亦有華人聚居，更有中、日、韓餐館，笑言：「見到牛河對眼發晒光咁濟」。他又指，當地生活節奏亦較慢，整體治安亦可接受，暫時未感到歧視問題。

▼斐濟的膳食▼



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擔心孩子學習壓力 計劃舉家移民澳洲

談到未來，日後會否回香港發展？Timmy表示，即使現時本地航空公司重新招聘人手，但仍然復飛無期，或只有少量飛行機會，此刻希望盡快回到天際。至於日後的發展，會將家人放首位，承認有計劃移民，考慮舉家到澳洲居住，這亦是其重回斐濟的原因之一。

從小在港接受教育的他認為，香港教育制度壓力過大，學前班已競爭激烈，希望孩子可接受更開放的外國教育。另外，澳洲鄰近斐濟，兒子本身亦鍾情大自然，他期望日後孩子除了感受澳洲的城市生活，每年放假都可到斐濟感受大自然的島國生活。

▼Timmy於斐濟的住所▼



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假如移民計劃未如預期，或是家人最終傾向留港，Timmy指，確會考慮回港發展；但如順利到達澳洲，則相信會繼續在斐濟航空工作，公司有員工優惠機票，而且到澳洲的航程只須三小時。他直言：「日後個人事業發展，唔會針對邊度有好嘅package或者邊度有好人工，調返轉真係會因應屋企人嘅需要，或者屋企人嘅計劃。」

天未光Timmy便要起床接受訓練，某日看到星星與日出交接的景象。雖然生活艱苦，但斐濟景色亦可慰藉。（受訪者提供相片）

寄語航空同業︰可以繼續勇敢啲去追夢

「荒島機師」專頁寫道：「作為兩個小孩嘅爸爸，希望可以証明俾佢地（哋）睇，哪怕身邊嘅人無論點阻擋你，都可以開自己嘅路」。第一次「敗走」斐濟回港，之後再重回舊地，Timmy希望「完成兩年前未完成嘅路」，並同時寄語航空同業，即使疫情艱苦，但仍「可以繼續勇敢啲去追夢」。