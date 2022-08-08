隔離酒店檢疫變「3+4」　IATA國際航空運輸協會期望港府全面取消

疫情下的防疫措施嚴重影響香港航空業，國際航空運輸協會（IATA）在今年4月曾批評香港防疫政策過於嚴厲，直指失卻國際航空樞紐的地位。港府今日（8日）公布，由7日隔離酒店檢疫變成「3+4」，即3日在檢疫酒店、然後4日家居醫學監測。

對於港府的新措施，IATA北亞地區副總裁解興權回覆《香港01》表示，新措施方向正確，但亦指大部份亞洲國家已向完成疫苗接種的旅客，撤銷檢疫要求，期望香港最終取消所有檢疫措施。



▼疫情下香港機場人流大減▼



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IATA在4月指香港猶如從航空地圖上消失

今年4月，IATA總幹事Willie Walsh表示，香港的防疫政策令各間航空公司都極度困難，需取消大部份航班，形容香港猶如從航空地圖上消失，失卻國際航空樞紐地位，復甦情況嚴重落後其他國家。

港府繼上月取消航班熔斷機制，今日再正式公布縮減抵港人士檢疫期，由7日酒店檢疫變成「3+4」，即3日在檢疫酒店、然後4日家居醫學監測，並在安心出行引入「紅黃碼」。

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

IATA：轉「3+4」是向着正確方向邁出一步

IATA北亞地區副總裁解興權回覆《香港01》稱，歡迎「3+4」措施，認為是向着正確方向邁出一步。不過他亦指，大部份亞洲國家已經向完成疫苗接種的旅客，撤銷檢疫要求；部份甚至連未接種疫苗的旅客，都毋須檢疫，已經重回疫情的狀況。他期望港府最終會全面取消檢疫要求，相信有助外遊及旅遊業恢甦。

IATA北亞地區副總裁解興權（IATA相片）

國泰航空歡迎有關措施：有助促進旅客來港

國泰航空亦表示，歡迎有關措施，相信有助促進旅客來港，但亦促請港府盡快制訂清晰的路線圖，在可行情況下，全面取消所有機組人員及旅客的防疫限制，以維護香港的國際航空樞紐地位。