網絡釣魚首四月釣走3.3億　騙徒假冒PayMe職員助登記消費券套密碼

「網絡釣魚」騙案經常以假亂真，市民一不小心即可能變「水魚」。警方今年首四個月接獲127宗電郵釣魚騙案，涉款高達3.3億元，損失佔整體科技罪行逾3成。今年最大宗騙案涉及一間美資投公司，損失960萬美金、即約7,500萬港元。



騙徒手法多元且貼近「潮流」，警方網絡安全及科技罪案調查科今年發現77宗改用語音通話「釣魚」，大多假冒電子支付平台PayMe及銀行職員，以訛稱幫事主登記消費券為由，取得其個人資料再騎劫帳戶騙走財產。



假冒郵遞服務最多 訛稱包裹受阻要事主輸入個人資料

警方網罪科網絡安全組警司范俊業表示，假冒郵遞服務一直是最熱門的「釣魚」手法，騙徒通常以漁翁撒網形式，向市民傳短訊或電郵，告之事主其包裹遇到阻滯，需即時支付金錢解決，當事主不虞有詐，點開連結輸入資料付款，即落入騙徒圈套，利用事主個人資料進一步騙取款項。

他稱今年首四月警方共接獲135宗個郵遞服務騙案，數字雖較去年同期少，但總損失金額達470萬元，上升1.3倍。

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扮PayMe幫登記消費券 套取交易密碼轉走帳戶金錢

范續稱，警方留意到有最新「釣魚」手法，有騙徒改以語音通話方式，假扮銀行職員、尤其是電子支付平台PayMe相關職員，訛稱可事主登記消費券，要求對方提供交易密碼、或一次性密碼，最終騎劫帳戶轉走金錢。

警方今年首次統計與假冒電子支付平台相關的案件數字，今年首四月已接獲77宗，總損失金額達90萬元。

防釣貼士。（警方提供）

電郵幾可亂真 警方籲小心留意

警方又說，偽冒電郵及網站像真度看似很高，但仔細看會發現端偽，例如「1」寫成「l」、「0」寫成「O」等，提醒市民留意。警方亦制作防釣魚騙案貼士，網罪科早前亦在「守網者」網者設立「可疑電郵偵測系統 (V@nguard)」及「網絡釣魚詐騙搜尋器」兩系統，供市民使用。

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（滙豐PayMe提供）

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