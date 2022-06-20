網絡釣魚首四月釣走3.3億 騙徒假冒PayMe職員助登記消費券套密碼
撰文：何瑞芬
出版：更新：
「網絡釣魚」騙案經常以假亂真，市民一不小心即可能變「水魚」。警方今年首四個月接獲127宗電郵釣魚騙案，涉款高達3.3億元，損失佔整體科技罪行逾3成。今年最大宗騙案涉及一間美資投公司，損失960萬美金、即約7,500萬港元。
騙徒手法多元且貼近「潮流」，警方網絡安全及科技罪案調查科今年發現77宗改用語音通話「釣魚」，大多假冒電子支付平台PayMe及銀行職員，以訛稱幫事主登記消費券為由，取得其個人資料再騎劫帳戶騙走財產。
假冒郵遞服務最多 訛稱包裹受阻要事主輸入個人資料
警方網罪科網絡安全組警司范俊業表示，假冒郵遞服務一直是最熱門的「釣魚」手法，騙徒通常以漁翁撒網形式，向市民傳短訊或電郵，告之事主其包裹遇到阻滯，需即時支付金錢解決，當事主不虞有詐，點開連結輸入資料付款，即落入騙徒圈套，利用事主個人資料進一步騙取款項。
他稱今年首四月警方共接獲135宗個郵遞服務騙案，數字雖較去年同期少，但總損失金額達470萬元，上升1.3倍。
+1
扮PayMe幫登記消費券 套取交易密碼轉走帳戶金錢
范續稱，警方留意到有最新「釣魚」手法，有騙徒改以語音通話方式，假扮銀行職員、尤其是電子支付平台PayMe相關職員，訛稱可事主登記消費券，要求對方提供交易密碼、或一次性密碼，最終騎劫帳戶轉走金錢。
警方今年首次統計與假冒電子支付平台相關的案件數字，今年首四月已接獲77宗，總損失金額達90萬元。
電郵幾可亂真 警方籲小心留意
警方又說，偽冒電郵及網站像真度看似很高，但仔細看會發現端偽，例如「1」寫成「l」、「0」寫成「O」等，提醒市民留意。警方亦制作防釣魚騙案貼士，網罪科早前亦在「守網者」網者設立「可疑電郵偵測系統 (V@nguard)」及「網絡釣魚詐騙搜尋器」兩系統，供市民使用。
▼滙豐銀行PayMe找姜濤拍廣告推廣▼
+4
▼警方總結電話騙案六步曲▼
+5
向世衛等訛稱可收資助 前顧問醫生獲420萬 官斥違反誠信囚31月回歸25周年｜警儀仗隊前警長親述降港英旗和升香港區旗驚險經過警隊斥資研發地圖及手錶 助搜救隊掌握山野實況 提升搜索效率蕭澤頤：未確認國家領導人七一會否訪港 警隊總動員監察可疑人物疫情｜數十人急搵工墮高薪招職騙局 遭騙徒盜身份借貸429萬回歸25年｜警隊開放舊油麻地警署 展示戰時炸彈 辦中式步操匯演