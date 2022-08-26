冠南華霓虹招牌免送堆填區　「霓虹交匯」爭取一年獲准接收保留

中式裙褂老字號「冠南華」霓虹燈招牌被稱為「最幸福霓虹燈」，在港屹立近半世紀，但由於存在安全問題，公司早前應屋宇署要求拆除。本地專注霓虹保育的非牟利機構「霓虹交匯」（Tetra Neon Exchange）今日（26日）在FACEBOOK發布帖文，表示爭取一年後，現得以保育冠南華兩塊霓虹招牌，公開感謝冠南華的信任。



▼8月17日 冠南華婚紗決定押後拆除「冠南華」霓虹燈招牌▼



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▼8月21日 冠南華緍紗霓虹燈招牌已被拆卸▼



霓虹交匯負責人：堅持一年終得保留 會耐心保管

霓虹交匯在FACEBOOK帖文中提到，與冠南華一年前便早已接觸，但因各種原因並未能取得突破性進展，「令我們忙得不可開交及其他保育工作受影響的霓虹展覽，卻最後成最大契機，在老字號極有文化價值招牌面臨清拆前夕，我們在百忙中深夜作最後一次努力，最終成功獲得老字號的信任，而冥冥中移除工程的延期亦有助於兩塊招牌得以逃過被毀掉命運並保留下來。」

霓虹交匯總經理陳倩雯對《香港01》表示，去年7月左右開始聯絡冠南華，試圖接下其霓虹招牌的保育工作。她認為因各種原因而導致霓虹招牌消失非常可惜，再加上如今裙褂店舖已日漸式微，更加珍惜這個保育機會。

工人利用吊車先後將寫有「冠南華」及「冠南華婚紗」的霓虹燈招牌從原有位置移出。（冠南華 Facebook截圖）

參與「中環夏誌 」霓虹招牌展覽 贏得冠南華信心

在過去一年裡，陳倩雯不斷向冠南華介紹霓虹交匯的工作，並解釋不會將招牌用於商業用途、同時會耐心保管，以打消對方疑慮。霓虹交匯亦有參加每年7月至9月在中環海濱活動空間舉行的「中環夏誌 」，今年的霓虹招牌展覽顯露出其保育的誠意與決心，使得冠南華有了信心將招牌交予他們，便回覆許可。

「之前掛馬鞍風球時，大家都很擔心會將招牌破壞，因為我們便盡快洽談，將兩塊招牌移入存倉內，免受風吹雨淋。 」陳倩雯慶幸今次能和一位信得過的師傅合作，得以修復招牌的金屬結構，助其長遠保存。

▼8月16日 「最幸福霓虹燈」冠南華裙褂招牌拆卸前最後亮起▼



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霓虹交匯表示，霓虹保育工作亦可以有如天氣一樣，需天時地利人和配合，未到揭終一刻，結果也是多變；此外還在帖文中特意公開感謝冠南華的信任，令其有歷史有代表性的霓虹招牌得以延續。

招牌曾獲旅發局推介 惟數年前被清拆令

冠南華店舖上有兩個霓虹燈招牌，一幅是黃色波浪邊框配紫色英文字，另一幅則是藍綠色邊框配紅色中文字，由於其璀璨絢麗，被不少外國旅遊網站譽為本港五大特色霓虹燈之一，亦獲香港旅發局推介。

工人利用吊車先後將寫有「冠南華」及「冠南華婚紗」的霓虹燈招牌從原有位置移出。（冠南華 Facebook截圖）

然而，屋宇署曾數年前已向該店發清拆令。署方回覆表示，根據記錄該署人員曾到上址視察，發現兩個附建於平安大樓面向甘肅街1字樓至3字樓外牆的現存違例招牌，其主要字眼為「冠南華」及「冠南華婚紗 Koon Nam Wah Bridal」。按照現行的執法政策，有關招牌屬須予以取締類別，該署遂透過「大型招牌大規模行動」，於去年10月26日根據《建築物條例》第24條向招牌擁有人發出清拆令，着令其拆除有關招牌。

在當局多次要求下，店家於8月16日晚11點關燈，成最後一晚，17日搭棚拆卸兩個霓虹招牌，惹得不少市民聞風而至，合影留念。

兩塊巨型招牌拆卸後何去何從？店方曾聯絡M+博物館收留招牌，但不獲回應，原本計劃待霓虹燈招牌清拆後，將其棄置到堆填區。不少市民深感可惜，建議政府研保育。