冠南華霓虹燈｜工人上棚度位　料下周初拆招牌　影友冀政府研保育

有最幸福霓虹燈之稱的油麻地冠南華霓虹燈招牌，伴隨著該中式裙褂老字號屹立近半世紀，但屋宇署指招牌不符法例要求，近日更發出最後通牒，這個著名「打卡位」兼不少人集體回憶難逃拆卸命運。



今早（19日）的冠南華外，兩名工人在棚架上量度招牌尺寸。現場消息指，拆卸工程預計在下周初晚進行。有附近街坊兼攝影友表示，拆卸招牌在社會必定「有noise（引起討論）」，政府有需要就如何處理招牌與店家及希望保育招牌人士溝通。



工人棚架上量度招牌尺寸 有指最快下周一晚拆卸

招牌在周一（16日）經歷亮燈「最後一夜」後，翌日（17日）已有工人搭起棚架。今早現場再見到有兩名工人在棚架上量度招牌尺寸。現場消息指，拆卸預計在下星期初晚上進行。

街坊早料招牌會被拆卸：法律需要淘汰你嘅，好難話保留到

拆卸消息傳出時引發一陣「打卡」潮，雖然今日是平日工作天，但仍見零星市民駐足拍照，住在油麻地附近的攝影友梁先生是其中之一。他語帶無奈表示，經常路經該處，早預料招牌會被拆卸：「（屋宇署）佢有佢理據，法律需要淘汰你嘅，好難話保留到。」

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霓虹燈招牌曾是香港特色 攝影友嘆現連師傅也寥寥可數

店方曾聯絡「M+博物館」洽商收留招牌，但不獲回應。梁先生認為，招牌拆缷在社會上「有noise」，政府有需要就如何處理招牌與店家及希望保育招牌的人士溝通。梁先生指霓虹燈絕對是香港獨有特色，以前彌敦道有許多這類招牌，但現在霓虹燈師傅寥寥可數，並反問：「如果要呢啲文化留返喺度，係咪應該要做嘢呢？」

▼8月16日 「冠南華」兩個大型霓虹燈招牌最後一夜亮燈▼

