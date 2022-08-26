去年自殺個案長者比例佔四成半創新高　機構：疫情及移民潮因素

長者自殺數字持續上升，有機構分析死因裁判法庭2021年自殺個案初步數字，指出60歲以上人士自殺個案佔整體個案數字的比例升至近四成半，創歷來新高，數字上也遠超其他年齡層，情況令人擔憂。



該機構指出，疫情下嚴謹的社交距離措施會令長者失去人與人連繫，容易感到被孤立，覺得自己可有可無，容易抑鬱，衍生尋死念頭；而近年出現的移民潮也帶來影響，該機構偶然會接觸到一些求助個案是因家人移民而感到被離棄。



該機構建議如遇到有自殺風險的長者，可從三方面協助，一是提供實際協助，如助他們應付生活實務、就身體或精精問題求醫；二是助他們與他人連繫，建立支援網；三是聆聽與陪伴。



▼8月26日 生命熱線分析死因裁判法庭2021年自殺個案初步數字▼



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八旬婦因疾病想輕生 與人傾訴有好轉

年屆80歲的陳婆婆因為子女有些身在海外、有些忙於照顧自己家庭，需獨力照顧丈夫，在2018年因胃病及痛症困擾，萌生輕生念頭，獲轉介至生命熱線。她最初拒絕接受生命熱線的義工服務，但後來「傾下傾下覺得好親切」，又念及老伴需要她照顧，才逐漸放棄輕生念頭。

在今年3月，陳婆婆及老伴染疫，康復後，她又試過因跌倒跌斷手，因為有義工傾訴，現時即使偶爾會想到輕生，「但只係諗下，唔會好似以前咁一諗就好耐。」

446宗自殺個案為60歲或以上人士響起警號

生命熱線分析死因裁判法庭2021年自殺個案初步數字，指出在1,010宗自殺個案中，有446宗為60歲或以上人士，數字較去年437宗有所上升，較2017年的363宗更升逾兩成。值得留意，2021年60歲或以上人士自殺個案宗數，已升至佔整體個案近四成半，屬歷來新高，生命熱線直言現時已響起警號，需要關注長者自殺問題。

生命熱線的24小時預防自殺熱線服務，在2022年上半年也接到近7萬個求助，較去年同期增長約兩成；在今年5月，單月收到的求助更達1.3萬個，高於每月平均數1.1萬個求助。

疫情下長者長時間留家「愈屈愈抑鬱」

生命熱線執行總監吳志崽解釋，相信今年5月求助電話數目升至1.3萬與第五波疫情有關。他提到長者自覺是高危人士，疫情下擔心染疫，同時擔心影響其他人，倍感壓力與焦慮，加上社交受限，長時間留家「愈屈愈抑鬱」。

生命熱線名譽顧問精神科醫生崔永豪也提到，嚴謹的社交距離措施也會令長者因為失去人與人的連繫，感到被孤立、被遺棄，容易出現抑鬱。他表示，理解政府因應疫情需調整社交隔離措施，但期望當局可考慮長者社交需要。

部份長者在家人移民才知悉 頓感被離棄

除了疫情，移民潮也影響長者情緒。生命熱線助理程序策劃經理梁永棠指，暫未有大量因家人移民前來求助的個案，但間中會收到這類個案，有些求助人是在家人將移民或移民後才獲知會，這些突然分離令求助人感到被離棄，牽動情緒。

長者自殺個案多 與長期病及生活不能自理有關

崔永豪其後也解釋，長者自殺個案較其他年齡群組多，原因在於他們大多患有長期病，身體有不同痛症，日常生活自理有困難，令他們倍感痛苦。他表示，如遇到有自殺風險的長者，可從三方面協助，一是提供實際協助，如助他們應付生活實務、就身體或精精問題求醫；二是助他們與他人連繫，建立支援網；三是聆聽與陪伴。

生命熱線將推手機應用程式 幫助長者與身邊人連繫

為着盡量接觸更多有需要人士，生命熱線的24小時預防自殺熱線服務將會增加至少10條電話線，將可同時接聽20至30位求助者來電；而網上聊天室也會延長服務至凌晨2至3時。另外，生命熱線在今年底也會推出手機應用程式，幫助長者與身邊人連繫，除了通訊功能，程式也設情緒評估，如發現用戶的評估結果達一定風險，可主動通知用戶的家人或朋友。