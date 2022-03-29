疫情下自殺風險升至危機水平　死亡集中在長者　見電視畫面更難受

第五波疫情下，市民因應對疫情產生不少壓力。香港大學賽馬會防止自殺研究中心今（29日）表示，過去兩周的自殺風險指數上升，上周更曾達危機水平，特別是對長者及中年人士屬高危群組。中心總監認為，今波疫情中，入院及死亡情況集中在長者，他們看到電視畫面會更難受和不安，中年群組面對經濟壓力亦已到極點，他們對心理的需求較大，故呼籲市民應主動關心身邊人，尤其是長者。



香港大學賽馬會防止自殺研究中心指，過去兩周自殺風險指數上升，而本月23日更一度超越最高級別的危機水平。（中心提供）

上周曾升至危機水平

香港大學賽馬會防止自殺研究中心，根據每天蒐集傳媒報道的自殺案件作分析，估算自殺數字，並提醒過去兩周的自殺風險指數上升，本月23日更一度超越最高級別的危機水平。中心總監葉兆輝指，過去7天長者自殺的新聞報道最多，共有8宗，其次是35至54歲的中年人群組，當中成因主要與經濟及身體疾病有關。

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電視畫面令長者更難受不安

葉兆輝分析，較早前數波的疫情長者主要面對物資問題，這已漸漸獲得解決，第五波疫情期間，他們要面對的心理需求較大，因為入院及死亡情況集中在長者，他們看到電視畫面會更難受和不安。

就中年人而言，葉相信他們在經濟方面所承受的壓力已到極點，失業令低收入人士更為困難，政府對於失業人士的支援正來得合時。

他呼籲市民要主動關心身邊的人，尤其是長者，亦呼籲社會要提供正確及正面的疫情訊息，並在不增加染疫風險下，盡早開放康文設施。

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