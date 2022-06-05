復課輕生個案創3年新高　防自殺中心總監籲增設精神健康課程

疫情持續逾兩年，學校曾多次停課。香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝今早（5日）出席電台節目時表示，今年4月學校正式復課後，即有四宗學生輕生個案，5月更上升至七宗，數字創三年以來的新高，情況令人擔憂。本月踏入考試季節，各方更要加倍小心留意學生的精神健康。



葉亦認為，來自低收入家庭的學生壓力更大，故需更多支援，希望能夠讓他們對明天有盼望，避免產生自殺傾向及精神問題。他又建議，在現有正規課程之上設立精神健康課程，促使各界對學生精神健康的關注，並「唔好覺得係額外嘢。」



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疫情對學生影響大 缺乏運動睡眠不足加劇問題

葉兆輝今日在商台節目「政好星期天」引調查指出，今年學生的自殺數字創三年以來的新高，並相信學生是因為在1月至3月期間面對環境轉變，包括同學離校、父母失業等，學生又缺乏學校平台作支援。加上在4月復課後，面對突如其來的壓力，例如測驗、考試，致使學生的壓力大增。

調查亦顯示，學生每日缺乏30分鐘運動，睡眠時間更少於七小時，經常「每晚做功課做到11、12點，朝早6點又要起身返學。」致使精神問題加劇。

教育心理學家梁佩宜亦表示，學生在疫情中多次經歷停課及復課，停課期間學生上網課，其吸收能力較差，與上實體課差異甚大，「上online聽到10至20%，復課時聽到30%，可能有50%，之後兩個星期後又要考試。」課程進度非常趕急，尤其是「高小要考中學、高中要考DSE啲課題無得再教過。」令學生無所適從。她認為，復課前學生應有適應期，並指如學校課程許可，可考慮調整考試，惟稱仍要待學校作詳細安排「如有更多聲音希望調整timetable，應該有容易啲。」

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此外，葉兆輝指出，來自低收入家庭的學生壓力更大，惟有此類家庭的支援不足，希望政府、非政府機構能協助此類家庭，讓學生對明天有盼望，只要有盼望，才能避免自殺傾向及精神問題發生。

子女需要家長真正關懷 達致有質素的溝通

梁佩宜表示，家長與子女的溝通非常重要，很多時候都是家長單方面問「溫咗書未？做咗功課未？」，但她直言「呢啲唔係傾計」，家長需真正關懷子女，例如透過Whatsapp或Video call與子女建立聯繫，達到有質素的溝通。

葉兆輝建議，希望將精神健康課程融入現有課程，讓各界知道「唔好覺得係額外嘢」，精神健康課程可為學生安排音樂治療，教導學生解難、解壓及work life balance，而除了學生外，老師亦可參加減壓講座、靜觀活動等，只要學校與家庭需共同合作，才能一致地幫助學生。

梁佩宜補充，只要「畀個名份佢（精神健康課程）」讓老師及學生知道它是一個正規課程，應要重視精神問題，使其明白課程是必需品，而不是附屬品。