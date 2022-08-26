教育局收855港生求助北上就學　准周末續申請　首加班機周六啟程

教育局周二（23日）推出港生赴內地高等院校入境內地便利措施，並設立平台，呼籲有需要協助的學生今日（26日）或之前填妥及遞交電子表格，以作安排。教育局截至今日下午5時，共收到855宗申請，當中以廣東省及福建省作為目的地者較多，613宗已獲批。為免有學生向隅，該系統將於周末期間保留開放電子表格，供未報名學生最後填寫機會。



國泰航空及香港航空合共已加開7班航班飛抵北京、武漢、廈門、南京及杭州，首班由國泰航空營運的香港往北京特別航班，將於明日（27日）啟程。



▼8月23日 教育局宣布協助港生返內地升學特別安排▼



+ 1

主要到廣東福建升學 絕大部份選陸路

教育局回覆稱，至今日下午5時，合共收到855宗個案申請，當中以廣東省及福建省作為目的地者較多，其餘個案則較為分散；他們主要選擇以陸路口岸作為入境內地的途徑，合共有738人。申請個案當中有613個已獲批，教育局已向他們發送電郵，通知其核實結果及後續安排。

該局稱，國泰及港航已增加7班前往內地的航班，以配合本次便利措施。該7班航班的目的地為北京、武漢、廈門、南京及杭州，局方與內地當局會繼續協調航班安排。據兩間航空公司公布，7班航班如下：

國泰：

8月27日：CX390 （香港-北京）

8月30日：CX924（香港-武漢）; CX978 (香港-廈門)；

9月6日： CX978（香港-廈門）

9月12日：CX958（香港-杭州）



港航（通過學生專屬購票渠道購票，可額外獲10公斤行李額）：

8月29日：HX216 香港 — 南京；

8月30日HX496香港—重慶

9月6日：HX112 香港 — 杭州



教育局稱，留意到個案的增幅持續放緩，預料大部分需要協助的高校生都已經遞交表格，再次呼籲需要入境便利協助的同學，於今日內填妥及遞交電子表格，以便局方及時處理，讓同學早日出發，但為免同學向隅，局立會於周末期間保留開放電子表格，供同學填寫。

約3000名到內地升學港生為首年本科生

數字顯示，約1.8萬名香港學生會到內地升學，其中約3000名為首年本科生須報到。為協助香港學生入境內地以入讀高等院校，教育局表示，廣東省當局已將香港學生納入粵港澳陸路口岸人文關懷通道，也會調動隔離酒店配合；來往香港和內地各城市的航班也會增加，並容許香港學生優先訂票。

內地高校港生入境內地便利措施電子申請表格：



https://eform.one.gov.hk/form/edb040/tc/

電郵查詢：nbs@edb.gov.hk

Whatsapp或微信查詢：5191 3760

電話查詢 ：3698 4466

另外，國泰表示由9月起加開班次飛往倫敦，總共54班機，以應付到當地升學的港生。