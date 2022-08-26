資科辦一連四周辦智慧城市巡迴展　設智方便登記服務、HA Go教學

政府資訊科技總監辦公室今日（26日）起，一連四周分別在荃灣、深水埗、沙田及觀塘區的4個商場，舉辦「智慧城市」巡迴展覽，展示多個相關措施，包括HA Go流動應用程式、智慧燈柱等。



市民可透過展覽內的擴增實境技術AR，一睹香港今昔全景圖像；亦可即場了解城市儀表板的即時互動圖表和地圖。現場並設有「智方便」登記櫃台，提供即場登記或升級「智方便+」，以接通超過210項政府及公私營機構網上服務。



資科辦舉辦的巡迴展覽，展示《香港智慧城市藍圖2.0》內多項智慧城市措施，包括「智方便」、城市儀表板、Wi-Fi連通城市計劃、「HA Go」流動應用程式遙距醫療服務，以及多功能智慧燈柱試驗計劃。

市民可在展覽設體驗區，透過擴增實境技術，遙距體驗時光穿梭「城市景昔」，欣賞360度呈現的香港今昔全景圖像。市民亦可透過即場示範，了解如何運用城市儀表板的即時互動圖表和地圖，便利日常出行及生活。現場亦設有「智方便」登記櫃台，市民可即場登記或升級「智方便+」，方便接通超過210項政府及公私營機構網上服務。

創新科技及工業局局長孫東今日亦到荃灣愉景新城參觀展覽。他指政府早於2017年已推出首份《香港智慧城市藍圖》，並在2020年推出更新版《藍圖2.0》，並透露將於未來一年每季在全港舉辦巡迴展覽，讓市民親身感受各項智慧城市措施，亦可讓市民了解政府在應對城市管理的挑戰，及改善市民生活等各項措施的最新發展。

即場登記「智方便」可領取紀念品

資科辦在未來四周於以下地區舉辦「智慧城市」巡迴展覽，內容更包括「智方便」獎賞計劃，市民可在展覽期內即場登記「智方便」，並獲取獎賞計劃電子印花，領取紀念品。

．8月26日至8月29日，上午10時至晚上8時︰荃灣愉景新城一樓中庭；



．9月1日至9月4日，上午10時至晚上8時，深水埗海麗商場地下大堂；



．9月8日至9月11日，上午10時至晚上8時，沙田恆安商場二樓平台；



．9月15日至9月18日，上午10時至晚上8時，觀塘大本型二樓。

