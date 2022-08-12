安心出行紅黃碼｜轉藍碼都不能入食肆　資科辦籲盡快更新應用程式

政府上星期引入安心出行紅黃碼，以區別確診及入境後家居醫學監察人士。近日有市民返港後，即使已完成檢疫並轉為藍碼，但仍不能進入食肆或政府場所。副政府資訊科技總監黃志光今日（12日）在疫情記者會上表示，已即時檢查跟進系統，確保正確，而處所要盡快更新驗證掃瞄器，確保可查到用戶資料，又指相關人士只要安心出行更新到最新版本，上網連線，便會自動轉到正確顏色，於是可進入處所。如果用戶有問題，可打安心出行熱線2626 3066查詢。



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副資訊科技總監：安心出行最新版本、上網連線便自動變色

副政府資訊科技總監黃志光表示，政府已公佈加入紅黃碼，以識別較高傳染風險人士。資科辦一直有密切留意紅黃碼系統運作，大致暢順，至今已有3萬多次比對，2萬多次轉碼工作。

黃志光提到，留意到有報道指部份到港人士通行證無即時轉黃碼，指旅客到港時會做入境及檢測程序，再到酒店檢疫，相關資料在系統更新後，旅客便可用更新的安心出行連接上網，QR CODE便會轉為黃色。他又表示，留意到有少部份人進入主動核查處所時有困難，資科辦已即時檢查跟進系統，確保正確，而處所亦要盡快更新驗證掃瞄器，以確保可查到用戶資料，又指相關人士只要安心出行更新到最新版本，上網連線，便會自動轉到正確顏色，於是可進入處所。如果用戶有問題，可致電安心出行熱線2626 3066查詢。

紅碼預設14日 需呈報快測陰性才可提早解除

黃志光又提到，當紅碼人士開啟安心出行後，更新版本會檢測他是否紅碼，發送訊息提示他為隔離人士，疫苗通行證亦會轉為紅色，一般而言隔離日期為14日，如已滿足隔離要求（如已打兩針），第7天可上系統申報快測結果自我聲明，聲明已有兩日快測為陰性，系統便會自動由紅轉為藍。

黃志光指已即時檢查跟進系統，確保正確，而處所亦要盡快更新驗證掃瞄器，以確保可查到用戶資料。（蕭博禧攝）

市民要自我申報可到網上系統，相關資料在隔離令中，亦有熱線電話26263066讓有需要人士查詢。市民到網站可選擇快測陰性聲明，再提交證件號碼及身分證申發日期等基本個人資料，聲明後系統會更新紅碼名單，將完成隔離人士在名單中剔除，QR CODE亦會自動由紅轉藍，但如無作出申報，要到第14天才會解除隔離令，第14天就會紅碼自動轉成藍色。

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