資科辦收一宗「轉錯碼」查詢　黃志光：顏色出錯靠市民主動查詢

政府推出紅黃碼以配合回港檢疫改為「3+4」措施，政府資訊科技副總監黃志光今早（10日）在電台節目表示，近兩日「安心出行」電話熱線（2626 3066）收到約2000多宗查詢，當中約300宗與紅黃碼措施有關，其中一宗涉及疫苗通行證二維碼的顏色出錯，經處理後已修正。

他表示，為保障私隱，當局無法辨別及比對市民的個人資料，若市民的疫苗通行證二維碼顏色出錯，又無主動向有關部門查核，政府不會發現問題，呼籲要守法。



▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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黃志光今早在電台節目表示，推出紅黃碼新安排是希望減少不便，令抵港人士可提早離開檢疫酒店。 對於有報道指，有完成酒店檢疫的旅客，到食肆掃碼未有轉為「黃碼」，他表示，可能是有關人士的資料有誤，例如入境時用護照資料登記，但打針時是用身份證登記，導致系統未能完成資料對比，「或令到個碼轉唔到顏色」；也有可能是安心出行未更新至新版本，或當時網絡有問題，建議市民可致電熱線查詢及修正錯誤。

黃志光稱，食肆的二維碼掃瞄器未更新至最新版本，或未安裝WiFi，也有可能導致未能識別黃碼，建議食肆負責人要盡快處理，食環署人員亦將主動巡查和協助有需要食肆。

因應有關程式屬保障私隱的設計，黃志光表示，政府是無法比對涉及的個人資料，如果有關二維碼顏色出錯，而相關人士沒有主動查詢，當局是不會發現有問題，重申「黃碼」安排為便利酒店檢疫人士，呼籲相關人士盡量守法。