紅黃碼私隱問題惹關注　資科辦：自動轉藍碼　不存在個人私隱風險

為配合最新「紅黃碼」疫苗通行證安排，安心出行應用程式將更新至新版本。副政府資訊科技總監黃志光今日（9日）在電台節目中指，系統對比資料時，會將部份人名、證件號碼遮蓋，之後會再加密，即等同「亂碼」，而有關人士過了醫學監測期後，便會自動轉藍碼，系統將不會再對比資料，故不存在有個人私隱風險。

他又指，需要主動查核疫苗通行證的處所，今周內可盡快更新二維碼掃瞄器的最新版本，當局會提供兩周的過渡期。在過渡期間，處所可透過目測，了解進場人士是否獲紅碼或黃碼。



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黃志光表示，最新版本的安心出行是配合紅黃碼制度，除了確診者、從海外或台灣到港人士，市民可繼續使用原有的安心出行，新的紅黃碼制度不會影響出行。

黃志光說，系統對比資料時，會將部份人名、證件號碼遮蓋，之後會再加密，已諮詢私隱專員公署及私隱專家，有關資訊會變成不可辨識的個人身份資料，「即係其實一堆亂碼，就算畀人哋知道都唔知乜嚟，政府都唔會知道。」他們會對比該批亂碼，了解是否位於確診者或入境黃碼名單內。他強調，有關資料早已提交予當局，故不存在有個人私隱風險。

他又指，當有關人士過了醫學監測期後，便會自動轉藍碼，系統將不會再對比資料。

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黃志光又指，需要主動查核疫苗通行證的處所，例如食肆、酒吧等，今周內可盡快更新二維碼掃瞄器的最新版本，當局會提供兩周的過渡期，可讓處所安排掃瞄器連接上網功能，食環署將主動到處所提供協助。

在過渡期間，處所可透過目測，了解進場人士是否獲紅碼或黃碼，當更新後，便可透過二維碼掃瞄器防止有關人士進入處所。他說，責任在於到訪者，因無論持隔離令及檢疫令人士，都不應進入相關場所。

他亦指，確診者會獲發紅碼，他們理應留在檢疫或隔離地方，一旦外出已違反法例，當中會有罰則。若場所的二維碼掃瞄器偵測到紅碼者，當局會記下資料，然後交由衛生署跟進。