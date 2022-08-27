粉嶺傻媽流浪貓狗之家被迫遷　遷上水恐龍坑重置　獲城規會開綠燈

位於粉嶺的「傻媽流浪貓狗之家」早前捲入土地糾紛而被迫遷，過百流浪貓狗頓失依靠，最終獲恒基地產借出一幅位於打鼓嶺恐龍坑約3萬呎的農地，貓狗不但可「瓦遮頭」，新址佔地更較舊場大3倍。

「傻媽」早前向城規會申請將有關農地改劃為臨時動物寄養所，以興建4座貓狗的住所，接待最多150隻「浪浪」，城規會昨日（26日）已就申請「開綠燈」，有條件批出為期五年的臨時許可，過百隻流浪貓狗即將可遷入新居。



+ 2

城規會文件顯示，新的「傻媽流浪貓狗之家」選址在上水恐龍坑一幅農地，位處兩幅綠化地帶中間，佔地約2,195平方米，申請人希望將選址改劃為臨時動物寄養所，為期5年，期間要進行填土工程。

恒基借出的用地較較舊址大3倍，該址可從文錦渡路經缸瓦甫路及一條地區道路前往，申請人擬興建6座單層構築物，其中4座為面積達216平方米的動物寄養所，將會設有冷氣和抽風系統，讓最多150隻貓狗居住。

+ 8

其餘兩座建築物則會用作存放動物用品及場地辦公室，場地將每日朝9晚6開放，亦有可能會舉辦通宵動物寄養活動，但每日只會招待最多10名訪客，並要提前預約，以防對公眾造成影響。

城規昨日（26日）開會商討後，對擬議方案「開綠燈」，在有附帶條件下批出臨時性質的許可，為期五年，意味着過百隻貓狗未來數年終於有新的落腳點。

劉國勳（中）早前與「毛孩守護者」創辦人陸家捷（左）及黃小姐（右）到新址視察，並講解規劃程序及初步設計，聽取二人對未來場地的設計意見。（資料圖片／劉國勳提供）

協助「傻媽流浪貓狗之家」的民建聯立法會議員劉國勳表示，在選址申請改劃期間，城規會共接獲逾1.6萬份意見書，絕大部份對方案表示支持，他感謝市民的支持。

他續指，早前已與地政署、渠務署、運輸署等多個部門溝通，將會做好地盤平整﹑測量﹑排水渠﹑上蓋牌照等有關程序，希望盡快安置好「浪浪」，又指在推動政府發展「北部都會區」時，亦會促請政府做好照顧動物的規劃和藍圖，包括主動提供土地及基本配套等。