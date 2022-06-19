「傻媽」流浪動物收容所成功覓得打鼓嶺農地搬遷　需申改劃用途

早前位於粉嶺的「傻媽流浪貓狗之家」因捲入土地糾紛問題被逼遷，超過100隻流浪貓狗頓失所依。一直跟進事件的立法會議員劉國勳透露，自事件曝光後，獲得不少有心人及不同發展商主動聯絡，表示願意伸出援手。經考慮不同因素後，傻媽流浪貓狗之家負責人及劉國勳認為，由恒基地產借出的一幅位於打鼓嶺恐龍坑約3萬呎的農地最為合適，劉國勳亦將會義務協助申請改劃用途、處理地政署的短期租約豁免等程序，包括協助向城規會申請改劃上述農地作動物收容所。



劉國勳（左）及「傻媽流浪貓狗之家」負責人黃小姐（右）認為，經考慮地點、土地面積及周邊環境等不同因素後，認為恒基地產願意借出位於打鼓嶺恐龍坑一幅約3萬呎的農地最為合適。（劉國勳提供圖片）

收容超過100隻流浪貓狗的「傻媽流浪貓狗之家」早前因土地糾紛問題被逼遷，需要在下月中旬離開及還原土地。立法會議員劉國勳一直跟進事件，指近日收到不少熱心人士及多間發展商聯絡，表示願意向「傻媽」借地。

劉國勳及「傻媽流浪貓狗之家」負責人黃小姐認為，經考慮地點、土地面積及周邊環境等不同因素後，認為恒基地產願意借出位於打鼓嶺恐龍坑一幅約3萬呎的農地最為合適。劉國勳指，將會義務協助申請改劃用途、處理地政署的短期租約豁免等程序，包括本周會按《城市規劃條例》第16條，向城規會申請改劃上述農地圖則作動物收容所。

負責人黃小姐則表示，對於成功覓地安置毛孩感到高興，指現時距離需要搬離現址只有一個月時間，申請動物收容所的程序亦需時，會透過律師向法庭及業主商討是否可以暫緩搬遷，強調目前已有合適選址作動物收容所，一旦政府批出程序便會立即搬遷。

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劉國勳表示，感謝不少有心人及發展商關注事件，以及願意借出閒置土地。他透露在跟進事件過程中，亦收到其他收容流浪動物的人士求助，會稍後了解其他願意借出土地人士的意願，協助配對，讓更多照顧流浪動物的團體或人士，有合適地點收容流浪動物。他又認為，新界有不少土地基於環評及交通問題，不適宜作房屋發展，建議政府可在郊野公園邊陲、綠化地帶等尋覓合適土地，規劃作動物收容所，甚至設立動物院舍等，做到地盡其用。