「傻媽」流浪動物收容所新址比現址大3倍　料預留約8,000呎建上蓋

位於粉嶺的「傻媽流浪貓狗之家」早前因捲入土地糾紛問題被逼遷，超過100隻流浪貓狗頓失所依。立法會議員劉國勳前日（19日）表示，「傻媽流浪貓狗之家」負責人黃小姐決定將會遷到由恒基地產借出的一幅位於打鼓嶺恐龍坑約3萬呎的農地。今日（21日）劉國勳與動保組織「毛孩守護者」創辦人陸家捷（Kent）及黃小姐一同到新址視察，聽取二人對未來收容所的設計意見，初步計劃將預留約8,000呎興建上蓋，並提供泊車位置，場內則初步打算間成四個分別約2,000呎的密封間，設有空調同抽風系統，用以分開貓狗居住位置。



劉國勳（中）指，今日與「毛孩守護者」創辦人陸家捷（左）及黃小姐（右）到新址視察，並講解規劃程序及初步設計，聽取二人對未來場地的設計意見。（劉國勳提供圖片）

劉國勳早前表示，雖然新址佔地約3萬呎，但需要向城規會申請改劃用途、處理地政署的短期租約豁免等程序，由於處理申請程序需時，劉估計即使政府部門配合，連同平整地等工序，最快亦要3個月時間，以目前業主要求黃小姐於下月中旬遷出現址的時間來說，他形容有「極大困難」，故黃小姐現正與業主周旋，希望獲通融延遲遷出時間。

與「毛守」創辦人到新址視察

劉國勳指，今日與「毛孩守護者」創辦人陸家捷及黃小姐到新址視察，並講解規劃程序及初步設計，聽取二人對未來場地的設計意見。他透露新址的面積比現址大3倍，將預留約8,000呎興建上蓋，以及提供泊車位置，亦會預製組件，希望屆時能加快搭建程序。此外，場內初步亦打算間成四個分別約2,000呎密封間，設有空調同抽風系統，用以分開貓狗居住位置，但暫時未有定案。劉國勳笑言，自己本身怕狗，但也需硬著頭皮到狗場跟進事件。

他表示，在處理「傻媽流浪貓狗之家」事件時，同步收到不少附近的動物持分者求助，主要涉及土地問題，未來亦會盡量為他們與願意借出土地的人士作出配對，「收到約兩至三個求助，願意借出土地的則有7至8個業主，但仍需看看土地及位置是否合適作動物收容所」。他又提到，政府在收地程序中，不論是收取棕地或是寮屋等，也會影響流浪動物的生活，長遠來說必須與社區上的動物持分者溝通，預留土地作安置。由於動物收容所經常面對覓地、土地規劃程序複雜及營運經費等問題，劉國勳認為政府應主動邀請動物團體或義工，討論安置動物的方案，日後亦會將相關議題帶到立法會上討論，「政府有咁多資源，有空間向流浪動物團體提供收容、照顧及醫療等一條龍服務。」

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