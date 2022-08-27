疫情︱增8457宗確診　BA.4或BA.5升至近半　張竹君籲減非必要活動

本港今日（27日）新增8,457宗確診個案，當中8,225宗為本地個案，醫管局呈報4宗死亡個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，懷疑BA.4或BA.5的個案比例達48.6%，接近一半。醫管局現正有2,387人確診病人留醫，當中357名為新增確診留醫病人，現有1,479入住隔離設施。



今日有兩間學校有班別因出現個案而需停課一星期，分別為基督教香港信義會社會服務部靈工幼兒學校N1班及比華利中英文幼稚園PGSA AM班，另有5間院舍出現個案。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片／歐嘉樂攝）

本港今日新增8,457宗確診個案，當中8,225宗為本地個案，1,815宗為直接核酸陽性，6,409是已證實的快速測試陽性個案。醫管局呈報4宗死亡個案，涉及2男2女，年齡介乎69至91歲，其中兩名未完成接種三針疫苗，4人均為長期病患。

張竹君表示，懷疑BA.4或BA.5的個案比例達48.6%，接近一半，當中大部份為BA.5，而BA.5的傳播力非常高，上升幅度快是預期之內，呼籲市民提高警覺，保持個人衛生、減少非必要活動。

張竹君又提到隨社區確診個案上升，師生染疫比例亦會高，希望師生盡量在返學前減少活動，每日都要做快測，以防止陽性個案流入校園引起傳播。至於有否進一步防疫措施，則要視乎情況，平衡學校返學及疫情需要。

▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼



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醫管局現正有2,387名確診病人留醫，當中357名為新增確診留醫病人，現有1,479入住隔離設施，當中523名在公立隔離病房留醫，178名病人二線隔離病房，622名在北大嶼山留醫，156名在亞博，當中263名新增確診病人。另外，昨晚呈報新增5名病人情況危殆，12人嚴重。

學校方面，今日有兩間學校因個班級出現2宗以上確診個案，建議停課一周，第一間是基督教香港信義會社會服務部靈工幼兒學校N1班，27名學生中有2名學生及2名老師確診，另一間是西貢比華利中英文幼稚園，PGSA AM班13名學生中，有2名學生確診。

另外，有5間院舍出現個案，當中4間為老人院，1間是殘疾院舍。分別為明愛李嘉誠護理安老院、康璟護老院（大埔）有限公司、沙頭角護理院、慶楠護老院（荃灣富麗）有限公司及新生精神康復會竹園宿舍。