劉澤星：康復者抗體水平下跌　二次確診人數升　憂感染個案急增

本港疫情升勢嚴峻，過去一周曾有單日確診破8000宗。政府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星今日（27日）在電台節目表示，最新港大病毒即時有效繁殖率上升至1.44，主要是由於不少早前已感染的康復者抗體水平已下跌至低水平，令二次確診人數上升。由於憂慮確診個案會急增，呼籲未打針或未打齊針的長者及幼童盡快打針。



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港大病毒即時有效繁殖率升至1.44

劉澤星今早在商台節目《政經星期六》表示，現時即時繁殖率，每日慢慢上升，即一個人被1.44個人傳播，那個數目會升很快，有的人士之前確診了，但抗體水平開始變低，病毒抵抗就減低了，雖然香港整體接種疫苗率，慢慢上升，但是打了三針或以上的人士全香港只有三分之二。尤其是60歲或以上長者齊全的疫苗率還是很低，如果中了病毒危險會在那。

劉澤星指康復者的抗體水平下抗憂確診個案會急升。（羅君豪攝／資料圖片）

對於50歲或以上人士是否需要打四針，劉澤星表示，應該要打第四針。60歲以上的死亡率高點，第四針一定要打了。加多個保護，第三針是好幾個月之前的了，現在要補位，既然第三針副作用沒事，第四針有好處無壞處。

倡再降低打第四針的年齡

他指，不少人接種三劑疫苗已經有一段時間，建議可以考慮再降低第四針的接種年齡門檻，讓較年輕的人可以選擇多打一針。

即將開學，劉澤星指出，年紀小的學生回到學校，感染及傳播機會變高，未開學時候應盡快打針，能完成第二針接種，對於小朋友保護好點，他稱，目前半歲到2歲的第一針接種率為7%-8%。

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有指本港已進入第六波疫情，劉澤星認為，如何界定第六波不重要，最重要是能否控製到疫情，變異病毒株BA.4/5已佔整體個案超過40%，打針未必絕對保護，但可減低併發症風險。雖然如此，長者沒有打又確診，死亡率一定會增加，呼籲長者和兒童要盡快完成三針疫苗接種。

對於政府近日呼籲大家盡量減少群體聚會，並收緊出席宴會前要做快測，劉澤星表示，這是個好的提議，和其他人一起，要做高危活動，要吃喝，知道對方快測陰性，至少今日傳播機會低了，對家人 尤其是老人家危險低點。醫務人員每日做快測，沒什麼不舒服，很方便。尤其是長者做快測很方便，儘早知道是否感染，無論有無不舒服，也要盡快預約醫管局門診，即日會送藥上門，盡早服藥有助降低重症風險。

二次確診人士數目慢慢上升

至於二次確診是否令疫情升溫，劉澤星表示二次確診人士慢慢上升，因病毒會變種，再確診人數每天都有分別。就算是打齊針，都有少少機會再中招，但再感染一次病症會較溫和，沒太大問題。

▼劉澤星解答疫情及疫苗接種疑難Q＆Ａ：▼



主持人：未來日子會不會因為變異病毒變得太快，將第四針年齡進一步減低，新冠病毒兩年多，會不會長遠以來成為風土病？

A：第四針增強抵抗力，已經這麼多月了，可以增加抗體，減低感染機會很重要。打了三針的話大部分人沒問題，有機會打第四針可以考慮。BA.4/5變得好快，至於是不是變成本土病呢，公共衛生的同事會界定什麼是本土病，全世界沒有地方可以零感染，慢慢都會適應。希望可以減低感染機會，減低併發症和死亡率。

聽眾：我先生打了三針，兩個禮拜就中招，需不需要打第四針？中招時不是很辛苦？

A：如果中招，等於打了一針。二月份打第三針兩個禮拜就中，相當於3月，當你打了四針。可以不需要打。79歲80歲了。這麼大年紀，第三針和中招差距好近，抗體應付病毒，如果打多一針保護率會再高點。

聽眾：我打了兩針，兩個月之前有濕疹，搞不定，我想問濕疹沒好可不可以打，第三針可以溝復必泰，我前兩針是科興。復必泰會不會好點？

A：濕疹不是不可以打針私原因，不需要擔心濕疹不能打第三針。既然有些擔心，打了三針，無論是科興還是復必泰都可以減低並發症和死亡率，不如繼續打科興。

聽眾：我本人打了三針復必泰，今年2月16日打的第三針，3月9日中招，5個多月沒到半年，9月9半年，可以打第四針嗎？

A：暫時來說，如果報了中招，系統不能預約沒打第四針。因為中了當你打過第四針。

聽眾：小朋友9歲，3月8日打了一針科興，不到兩個星期快測中了，上報不到，那個時候太多人中，現在我和小朋友應該再打多針嗎？

A：要等他復原，復原之後14日再多一個月才打針。現在可以打一針，當第三針。