17個月大男嬰打科興後同晚確診　曾無呼吸　專家：病況與疫苗無關

香港疫情持續，本港今日（27日）增8,457宗確診，再有5名病人危殆、12人情況嚴重，嚴重個案中涉兩名男童。其中，一名17個月大男嬰昨日（26日）接種首劑科興疫苗後，晚上發燒、四肢抽搐，更懷疑曾短暫停止呼吸，送院搶救驗出對病毒呈陽性反應，隨後出現嘶哮症。醫



管局諮詢兒科專家評估個案後，認為男嬰病況是因感染病毒所致，與打針無關，而男嬰家人快速測試結果呈陰性。



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醫院管理局總行政經理劉家獻表示，昨日（26日）再新增5名病人情況危殆，12人情況嚴重，現時留醫的2,387名確診病人中，合共有39名危殆和33名嚴重病人，其中12名病人正在深切治療部留意。

男嬰發燒四肢抽搐疑曾短暫停止呼吸 現況嚴重有嘶哮症

劉家獻特別提到其中兩宗嚴重個案，其中一名病人為17個月大男嬰，昨晚發燒、四肢抽搐，並懷疑曾短暫停止呼吸，被送往荃灣仁濟醫院急救，其後轉送到瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，經藥物治療後，其抽搐情況已停止。醫院為男嬰做核酸檢測，結果呈陽性，Ct值為23.6，隨後更出現嘶哮症，現時情況嚴重。

他續指，瑪嘉烈醫院已為男嬰處方抗病毒藥物瑞德西韋，惟他出現嘶哮症後，便出現呼吸困難，醫生再為他處方其他擴張氣管藥物，現時情況仍然嚴重，但維生指數已回復穩定。男童現時可張開眼睛，亦可「輕鬆郁動」，但Ct值跌至18，即病毒量較昨日提升。

兩名情況嚴重男童均留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部。（資料圖片）

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劉宇隆等專家評估後認為男嬰病況因染疫引起

染疫男嬰昨日在病發前曾接種首劑科興疫苗，劉家獻表示，瑪嘉烈醫院兒童傳染病專家關日華及身兼政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆評估個案後，認為男嬰病況是感染病毒所致，與打針無關。

劉強調，醫護人員正密切留意男童情況，會為對方主動檢測和治療，而男嬰家人至今的快速測試結果仍呈陰性，亦即暫未染疫。

10歲男童呼吸困難求醫證確診 情況嚴重入瑪嘉烈PICU

另一名病情嚴重患者為已接種兩劑疫苗的10歲男童，他周一（22日）開始發高燒，同日快測呈陽性，前日（25日）晚上因呼吸困難到明愛醫院急症室求醫，即時獲安排留醫，並給予高流量氧氣，X光結果顯示其「兩邊（肺）都花花地」，至昨日轉往瑪嘉烈醫院兒科深切治療部，現時呼吸仍略為急促，情況仍然嚴重，但維生指數穩定，亦已退燒和清醒。

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