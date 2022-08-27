穗禾苑、星河明居21人無遵從強檢公告　其中11人被票控共罰11萬

政府昨日預告會增加強制檢測公告及加強跟進強檢大廈的檢測情況，向未有遵從檢測者發出強檢令或定額罰款通知書。當局今日（27日）多個部門採取聯合行動，分別在沙田及鑽石山兩幢被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，兩行動共檢查650名受檢人士，發現21人違反強制檢測公告，除了發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，當局也向其中11人發出10,000元定額罰款通知書，罰款總數達11萬元。



▼8月27日 政府多個部門聯合執法查強檢▼



穗禾苑慶盛閣、星河明居B座 共21人違強檢公告

教育局今早8時聯同沙田警區及衞生署，在早前納入強制檢測公告的沙田穗禾苑慶盛閣進行執法行動，政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，至早上11時結束行動。

行動中，當局共檢查323名受檢人士，其中12名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中六人發出10,000元定額罰款通知書。

另外，運輸署在同一時段聯同黃大仙警區和衞生署在早前被納入強制檢測公告的鑽石山星河明居B座進行執法行動。行動中，當局共檢查327名受檢人士，發現九名人士違反強制檢測公告，除向他們發出強制檢測令，當局也向其中五人發出10,000元定額罰款通知書。

▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼



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政府：會繼續嚴格執法

政府表示會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼

