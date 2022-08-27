教師工會指行內合約陷阱五花百門　有人離職時始發現「真偽合約」

教師常被視為優差，「薪高糧準假期多」，但教育工作人員總工會今日（27日）表示，近期收到很多教師求助，個案涉及五花八門的合約，其中有一名曾因年資問題遭學校扣薪的教師，在離職時發現校方向教育局提交的合約，有別於她與校方簽署的合約，繼而揭發之前的扣薪屬違規操作。



該工會又提到新開年開學前，不少未入職教師被要求回校開會、工作、補課，甚至帶隊，提醒教師要先了解自己身份是否屬「僱員」，因為如不屬僱員，將無法受學校的勞工保險保障。該會促請教育局及勞工處正視上述問題，《香港01》正就相關問題分別向教育局及勞工處查詢。



▼8月27日 教育工作人員總工會稱近期有很多涉及合約的求助個案▼



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離職始發現校方提交教育局合約本 與原本簽署的不同

工會指其中一個個案，教師H在九龍區某小學任教，在校內工作期間曾被校方要求簽署不計年資文件，薪金因而減少。至離職後，她發現離職信上的教席及職務敍述，始發現跟她與校方簽訂的合約不符，其後在私隱專員公署協助，獲校方寄來時間表，發現時間表的工作內容也與事實不符，繼而揭發「真偽合約」，以及校方此前的扣薪屬違規操作。最終在工會協助下，成功取回被扣除的薪金。

教育工作人員總工會指，教師合約五花八門，近來收到很多相關的求助個案，包括教師H在離職時始發現校方提交至教育局的合約有異於她簽署的合約。該會認為現行制度下，教育局只要求學校修改，而無須問責，認為教育局應訂立標準，定期作出報告，以作監管。

教育工作人員總工會指，有不少教師在未正式入職、合約未生效前已被「邀請」到學校開會、工作、補課，甚至帶隊。（資料圖片）

未入職先「邀請」回校 或因不屬僱員關係而無勞保保障

該工會又提到，新學年將至，有不少教師在未正式入職、合約未生效前已被「邀請」到學校開會、工作、補課，甚至帶隊，該會稱，如未入職的教師被「邀請」回校多於三天，要入班房教書、甚或帶隊已算是「工作」，應向工會或教育局反映。

該會又提醒教師，在回校前要先了解自己身份是否屬「僱員」，如不屬僱員，將無法受學校的勞工保險保障，只能受到第三者保險保障。工會又指，如新教師在合約未生效前，與校方有勞資糾紛，需自行與學校商討解決方案，勞工處不能接受投訴。該會促請教育局及勞工處正視上述問題。