青年對學業置業等「四業」有意見：大學畢業得一兩萬人工點上車？

由多個組織機構合辦的「青年發展我有Say-觀塘青年論壇」今日（27日）舉行，邀請青年就學業、就業、創業及置業的困難發表意見。有參加者在就業和置業範疇發表提問時指，香港樓價與大學畢業生收入不成正比，又指社會冀青年肯捱肯做，卻忽略了他們的身體及精神健康。



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青年冀政府推出更多資助 滿足住屋需要

住屋問題一直是社會熱話，香港樓價貴絕全球，以樓價和入息中位數計算，要買樓需不吃不喝23年，青年在港置業之路遙遙無期。有參加今日青年論壇的青年指大學生畢業人工只有一兩萬，收入與香港樓價不成正比，大部份人根本無法想像自己能夠上車置業，望政府可考慮推出更多資助，滿足青年住屋需要。

柯創盛：政府須減輕青年買樓壓力

觀塘區議會主席柯創盛回應指政府需思考長遠計劃解決住屋問題，縮短覓地建屋所需的流程，亦可考慮公私盈合作，加快房屋的落成時間。另外現時雖有首置計劃，但仍需加大配額，減輕青年買樓首期的壓力。

參加者籲社會了解何解有青年選擇「躺平」

除了樓價，香港人的工時和過勞問題同樣是冠絕全球。有參加者提出社會需了解為何青年會選擇「躺平」生活方式，又指社會希望青年肯捱肯做，但過程中卻忽略身體和精神健康，質問香港過勞問題嚴重，社會是否樂見。

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥指需對工作有興趣，為喜愛的事作業能減輕壓力和精神負擔。李又指對各生活模式沒有取態，青年最重要的是有自己的選擇，追求回報時亦要關注自身健康。