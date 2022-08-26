發展局長甯漢豪：創新及科技屬大勢所趨　做好準備全面應用BIM

發展局局長甯漢豪周四（25日）到訪市建局，了解市建局如何透過嶄新科技的應用加強其工作成效。甯漢豪認同創新及科技是大勢所趨，就着建築信息模擬（BIM）的應用，她指政府部門須做好準備及技術配套，並且就政府及業界未來全面利用BIM審批及處理圖則申請擬訂路線圖，以達致發展「提速、提量、提質、提效」的目標。



發展局局長甯漢豪（右七）周四聯同屋宇署署長余寶美及地政總署署長黎志華等到訪市建局，與行政總監韋志成及他的團隊會面，了解市建局如何透過嶄新科技的應用加強其工作成效。（發展局Facebook專頁圖片）

發展局表示，甯漢豪周四聯同屋宇署署長余寶美及地政總署署長黎志華等到訪市建局，與行政總監韋志成及他的團隊會面，了解市建局如何透過嶄新科技的應用加強其工作成效。市建局在會上介紹其採用BIM技術的情況，包括在多個市建局重建及保育項目應用綜合BIM - 設施管理（FM）系統，以提升全面保養設施的能力及效率。

發展局局長甯漢豪（左二）認同創新及科技是大勢所趨，就着建築信息模擬（BIM）的應用，她指政府部門須做好準備及技術配套，（發展局Facebook專頁圖片）

市建局研發了結合人工智能及以BIM為基礎的應用程式，自動計算總樓面面積及檢查建築物是否符規，從而提高樓宇設計的準確度和符規檢查的效率，縮短項目發展流程；市建局介紹了由其開發的「市區更新資訊系統」（URIS），該系統可以提升市建局空間數據的處理和分析能力，有助訂定重建及復修方案。

甯漢豪表示，認同創新及科技是大勢所趨，認為市建局使用BIM的經驗對政府甚有參考價值，可發揮承先啟後的作用。

市區重建局行政總監韋志成（左一）及他的團隊在會上介紹市建局採用建築信息模擬（BIM）技術的情況。（發展局Facebook專頁圖片）

發展局表示，為促進空間數據整合、互通和共享，政府正在建立空間數據共享平台入門網站，目標在今年年底供政府部門和市民免費使用。要這個平台切實發揮作用，先決條件是鼓勵更多部門及公私營機構在入門網站分享和使用空間數據，以及讓發放的數據符合一定標準，局方會在數據標準化的過程中提供協助，推動智慧城市發展。