市建局將檢視舊樓公契「公用部分」維修權責　向政府提交建議

市建局行政總監韋志成今日（28日）發表網誌，指截至上月，「維修自住物業津貼」已批出超過6,000宗申請個案，涉及約2.5億的資助津貼。

韋志成亦指，舊樓公契的「公用部分」維修權責不清，亦會影響推動樓宇復修的工作，因此，市建局將會詳細檢視，並向政府提交優化建議。同時亦會在市建局項目先行採用「優化版」公契，以減低日後業主及法團出現爭拗的機會。



市建局行政總監韋志成。（資料圖片）

韋志成說，市建局接手「維修自住物業津貼」計劃後，申請人資格範圍已擴展領取綜援及傷殘津貼的自住業主，每名合資格業主可獲上限80,000元的資助津貼，除了可用於自住單位的維修工程，亦可補貼大廈公用地方維修工程所需分擔的工程費用。

結構安全維修工程只佔資助金額一成

韋志成說，計劃推出至今約兩年，截至上月，已批出逾6,000宗申請個案，涉及約2億5千元的資助津貼，當中約6成資助金額用於單位室內工程，大部分均與改善單位室內裝備有關，例如重新髹油漆、更換單位地板和瓷磚等；至於結構安全相關的維修工程，包括修葺柱、樑、樓板、修葺喉管及防水工程等，則只佔資助金額總數約一成。

他認為，以上數據反映，很多在結構安全上有需要進行改善工程的業主，未有充分利用「有需要人士維修津貼」，為單位內部做好結構上的維修保養。

韋志成指，「維修自住物業津貼」已批出超過6,000宗申請個案，涉及約2億5千元的資助津貼。（資料圖片）

業主不能忽視為公用地方維修儲錢

韋強調，雖然現時已有專屬的樓宇復修資助計劃，但部份完全沒有為維修工程儲錢的業主，即使獲取資助後，仍無力承擔公用地方維修費用的餘款，結果需動用「維修自住物業津貼」的資助來應付。

他強調，「維修自住物業津貼」每宗個案的資助額以8萬元為上限，故可用於室內結構工程的津貼便大幅減少，甚至需要放棄進行部份室內工程，故業主不能忽視為大廈公用地方的維修工程儲錢的需要。

市建局將詳細檢視大廈公契內有關單位「公用部分」維修的權責事宜，並向政府提交優化建議。（資料圖片）

市建局項目先行採用「優化版」公契

他又表示，舊樓大廈公契內容的制定，亦會影響推動樓宇復修的工作，因若舊樓公契並沒提及或清晰界定大廈「公用部分」的範圍，一旦遇上維修爭議時，便需參考《建築物管理條例》決定維修責任誰屬，或甚需訴諸法律。

他透露市建局將詳細檢視大廈公契內有關單位「公用部分」維修的權責事宜，並向政府提交優化建議。此外，他們亦會在市建局項目先行採用因應「公用部分」的定義以及相關維修保養權責，制定更清晰條文的「優化版」公契，以減低日後業主和法團在維修責任上出現爭拗。