土瓜灣十三街重建無期？　市建局：收購須400億元　要先儲夠錢

市區重建局早前宣布啟動九龍城重建項目，有關注團體批評當局選擇向樓齡較輕，結構較安全的九龍城區「開刀」，卻未就危機重重的土瓜灣「十三街」重建交代時間表。市建局行政總監韋志成今日（12日）在立法會發展事務委員會表示，重建土瓜灣「五街」和「十三街」的收購成本達400億元，惟當局的流動資金僅約收購成本的一半，故要「儲夠錢」才可啟動相關大型重建項目。



韋志成表示，重建土瓜灣「五街」和「十三街」的收購成本達400億元，遠超現時市建局的260億元資金，故要「儲夠錢」才可進行類似的「超巨型項目」。（資料圖片／張浩維攝）

韋志成表示，重建土瓜灣「五街」和「十三街」的收購成本達400億元，遠超現時市建局的260億元資金，故要「儲夠錢」才可啟動重建「超巨型項目」，當局將會在適當時候啟動重建相關區域的舊樓群。

韋：業主要先做好舊樓維修

對於「油旺研究」之一的重建範圍、佐敦文華新村「八文樓」有外牆出現裂痕，居民憂慮八文樓未及重建便已成為危樓，有議員問到有關重建時間表，韋志成強調「香港嘅舊樓問題，唔能夠單靠市建局去處理，如果單靠市建局去處理，永遠做唔到咁多嘅工作」，他提醒舊樓業主要先做好維修，若任由其物業老化，相關樓宇將無法支撐，構成安全問題。

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發展局局長甯漢豪則表示，油旺重建已有規劃，形容「八文樓」是重要重建地段，但強調重建要配合周邊地區規劃，政府將會從規劃、執法「雙管齊下」處理老舊樓宇，屋宇署將會檢視執法策略，包括加強巡查舊樓，敦促業主盡快進行大維修。

被問到市建局會否研究利用部份重建單位協助年輕人上樓，韋志成反指，市建局要動用部份資源作重建補償，若要協助市民樓上樓，資金將難以維持。至於市建局能否協助興建公屋，甯漢豪則反駁指，現時已有專責部門例如房委會負責公屋項目，若市建局在舊區重建外，亦要參與公屋工程，再難以「自負盈虧」。

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根據市建局在會前向立法會提交的文件，截至3月31日，2021/22年度市建局的資產淨值為538.1億元，並錄得65.7億元盈餘，與上一個財政年度錄得的約1.5億元相比，增加了64.2億元，增幅近43倍。

至於在流動資金方面，市建局則透露最新的總流動資金達269.4億元 ，較上年度的96.2億元大增 ，預計重建項目所需的收購、收地、建築成本為62.8億元。局方預計未來5年的現金支出約840億元，當中未計及營運成本。