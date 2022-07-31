韋志成指市建局發展公屋不可行　重建公務員合作社提供千伙首置盤

市建局行政總監韋志成今日（31日）發表網誌，強調市建局發展公營房屋，在財務上並不可行。而房委會向市建局購入已平整的土地興建公屋的假設做法，亦屬「一個非常昂貴的選項」，認為會減少私人市場住宅單位的供應、可提供的公屋單位數量，形容是房委會及市建局的「雙輸」局面。

韋志成說，在力之所及的情況下，市建局在部分規模較大、發展潛力較高等的項目，可研究騰出部分資源和土地，撥作發展首置單位之用，其中士瓜灣靠背壟道／浙江街的公務員合作社樓宇重建項目，可提供約1,000個首置單位。



市建局行政總監韋志成。（資料圖片）

承擔發展公屋 將令財政儲備「有出無入」

韋志成說，最近有部份意見認為，以現時市建局穏健的財務狀況，可承擔發展公營房屋。他以土瓜灣6個重建項目為例，指市建局共動用逾140億元，作為收購業權、補償受影響租戶等開支。他強調，若將項目土地撥作興建及提供公屋，便不能將土地招標，從而收取前期款項。

他續指，鑑於目前政府和市建局之間沒有一套回撥補償支出的機制，讓政府可以補償市建局在收購私人物業業權所承擔的開支，故將導致市建局財政儲備「有出無入」，影響他們可用於推動市區更新的資源和能力。

韋志成認為，由房委會向市建局購入已平整的土地興建公屋的假設做法，屬一個非常昂貴的選項，擔心會導致「雙輸」局面。（資料圖片）

房委會向市建局購入土地建公屋 屬「非常昂貴的選項」

韋志成又指，房委會向市建局購入已平整的土地興建公屋的假設做法，屬「非常昂貴的選項」，而房委會並無機制，向市建局購入清拆舊區失修單位及平整後的土地。

他解釋指，若房委會以140億元補償市建局土瓜灣項目的收購開支，以獲取土地興建公屋，按每個公營房屋單位平均約300呎計算，可作發展的樓面面積僅可提供約4,000伙。相反，若由政府撥出的土地發展公營房屋，以每個單位建築成本約65萬元作粗略估算，則可興建約21,000多個單位。

他亦說，房委會和房協推行公營房屋發展項目極富經驗，形容市建局發展公屋項目只是「新手」，相信不會比房委會、房協做得更快、更好。此外，由市建局興建後轉交房委會管理，將會加入額外的質量監管和驗收程序，功能重叠，未能有效運用公共資源。

靠背壟道/浙江街的重建項目中，日後地盤南面將提供約1,000個首置單位。（資料圖片／梁鵬威攝）

可研騰出資源和土地發展首置單位

他又提到，在顧及維持履行市區更新工作的目標及其持續發展，並在力之所及的情況下，市建局可在部份項目，研究騰出部分資源和土地，撥作發展「首置」單位之用。

其中在士瓜灣靠背壟道／浙江街公務員合作社樓宇重建項目，因現址樓宇群的樓宇密度較低，私人土地仍有約五成剩餘未發展的樓面面積，重建可釋放合作社地段的發展潛力，創造空間讓他們可在地盤南面騰出約三份之一的土地，提供約1,000個首置單位。