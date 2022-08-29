楊潤雄專訪｜通關無期仍信復常後旅遊業具競爭力　冀大型賽事如期

新冠疫情持續經年，旅遊業首當其衝，各界對新一屆政府的疫後重整工作寄予厚望。文化體育及旅遊局局長楊潤雄接受《香港01》等傳媒專訪時表示，自實施「3+4」新店隔離檢疫安排後，每日入境人數稍見增長。

雖然現階段通關暫無期，但楊潤雄深信本港旅遊業仍具獨特優勢及競爭力，不擔心復常後會落後人前。楊潤雄又指，正鼓勵及支援業界做好準備，亦將積極發展文化旅遊。

近日疫情重上高位，港府預告不排除再收緊防疫措施，多項體育盛事亦恐「觸礁」，桿潤雄強調，仍然期望各大型體育活動可如期上演，但需要顧全大局，平衝經濟及醫療考慮。



楊潤雄相信，本港仍有旅遊優勢。（陳葦慈攝）

他表示，疫情爆發兩年多以來，本港旅遊業深受打擊，亦承認港府的防疫抗疫措施，對業界影響甚大，也有別於飲食及零售業等尚有本地客支撐。

政府近日將入境檢疫安排放寬至「3+4」，但旅客入境及市民外遊反應均不似預期，楊潤雄相信「3+4」有助「帶動氣氛」。他提到，雖然旅遊業未完全回勇，但每日來港人數包括非本港居民俱有增長，「當然同全盛時期無得比，相信商業客或家庭原因或有事過來佔比例會多啲，外國遊客專登來旅遊，相信為數一定唔會多。」

港人外遊意欲弱 楊潤雄：其實唔係「3+4」問題

他認為，新安排有助提高港人外遊意欲，但由於仍受制於「請假成本」，則暫以時間較彈性的港人佔優，「誘因大咗，但有好多時間比較緊張、打工嘅，返嚟只限咁多日㗎喎。」楊潤雄又表明，疫下出遊的不穩定因素阻力更大，「其實唔係『3+4』問題，如果你喺出面中咗（確診），可能需要病完先搭到飛機返來，不穩定因素都會令人卻步。」

港府於8月12日起，實行「3+4」入境檢疫新安排。（資料圖片）

楊潤雄指，未來將循文化旅遊方向發展，「唔再單單只講購物天堂。」（歐嘉樂攝/ 資料圖片）

外國已通關令本港旅遊業失優勢？ 楊：純旅遊角度的確令我地係難嘅

外國相繼復常通關，惟本港依然緊守防疫政策，會否令旅遊業失卻優勢？楊潤雄承認，現階段有一定影響，「當外地防疫抗疫措施相對比較簡單，我哋比較嚴謹少少時，啲人去佢哋啲地方容易過係香港，呢個係的確。從純旅遊角度，亦的確令我地係難嘅。」

但他指本港防疫政策制定從整體社會利益出發，「當然要成個經濟考慮，人命、外國有幾多個案、醫院容量等，都要整體考慮。」

他深信，本港仍足以穩守國際地位，亦滿有信心，「唔相信防疫抗疫係永久，我哋優勢始終都會喺度。」楊潤雄又指，本港亦佔盡地利，有助擔當內地門戶，「啲人嚟我哋（香港）玩兩、三日，再接去內地玩，長遠都係我哋旅遊優勢，當防疫抗疫措施解除後，呢啲優勢就會顯現。」

珍寶海鮮舫曾吸引不少旅客慕名而至，但此情不再。（羅君豪攝/ 資料圖片）

第六代山頂纜車於周六（27日）登場，吸引不少港人遊覽「打卡」。（盧翊銘攝/ 資料圖片）

楊潤雄指，港府於疫情期間亦已透過「防疫抗疫基金」等，撥款逾38億元助旅遊業界渡難關，亦會研究如何可更到位支援。（陳葦慈攝）

此一時，彼一時，疫情肆虐致社會劇變，珍寶海鮮舫沉沒、冠華南「拆招牌」、天星小輪及電車等業務告急，本港多個民間特色及地標正逐漸消失。楊潤雄認為，旅遊隨時代不斷轉變，與此同時本港有多個新地標落成，山頂纜車重開、故宮文化博物館及M+等，未來將循文化旅遊方向發展，「唔再單單只講購物天堂。」

楊：旅發局已有「全盤大計」 待入境措施放寬即向外推廣

他指業界正密鑼緊鼓做好準備，港府於疫情期間亦已透過「防疫抗疫基金」等，撥款逾38億元助業界渡難關，亦會研究如何可更到位支援。他又提到，旅發局亦已有全盤大計，待入境措施進一步放寬後，將重新向外推廣本港旅遊業。

▼香港故宮文化博物館開幕 7月3日起對外開放▼



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近日疫情升溫，當局突收緊大型賽事防疫要求，最多容許500人參與，香港十公里錦標賽及維港渡海泳等相繼受累，亦恐令多個年末體壇盛事急煞停。楊潤雄解畫指，當局當然希望可如期舉辦，「一方面可推動體育，另一方面為社會帶來正面氣氛，成個香港都需要做」，惟需平衡疫情發展，遂只能取捨，「都無辦法，我地文體旅局見個活動搞唔成，都好失望，相信成個香港大家都要明白一樣嘢，為香港長遠利益去考慮，萬一有另一次大規模爆發，無論是人命，醫療系統或其他經濟活動都有影響，所以有此決定。」

停辦兩年的維港渡海泳，今年正式復辦，不過，當局突收緊大型賽事防疫要求，最多容許500人參與。大會稱，不排除停辦。（資料圖片/李澤彤攝）

至於其他大型活動，他表示需按個別情況研判，「個活動是觀賞人多、運動人少，個風險同一大班人參與個運動，係兩樣嘢。將來邊啲活動搞得、唔搞得，要睇整體情況。」香港國際七人欖球賽及渣打馬拉松，同樣於今年11月復辦，是否意味後者變數較大？楊潤雄表示，七欖將實施閉環管理作賽，「球員始終只係十多隊，無咩同觀眾直接近距離接觸，相對上安全」，渣馬則需視乎疫情發展，「會緊密留意。」

▼七人欖球賽11月回歸復辦▼



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楊潤雄表示，啟德體育園將在2024年底落成，將有時間於全運會開幕前熟習運作及舉行賽事。（土拓署圖片/ 資料圖片）

粵港澳共同承辦2025年全國運動會，亦將是文體旅局未來重點工作。楊潤雄指，局方正積極爭取在港舉辦有場地及有優勢項目，他未有「開名」揭曉，但笑謂「我哋有單車場地係真嘅，都搞過好多大型賽事」，亦料國家體育總局即將公布決定。楊潤雄又提到，啟德體育園將在2024年底落成，將有時間於全運會開幕前熟習運作及舉行賽事。