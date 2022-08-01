MIRROR演唱會｜調查小組今開會　楊潤雄：一至兩周找初步意外成因

MIRROR上周四（28日）舉行第四場演唱會，未料發生嚴重事故。其中舞者李啟言（阿Mo）傷勢嚴重，目前於伊利沙伯醫院留醫深切治療部留醫。由康文署助理署長領導的工作小組，今日將舉行首次會議，調查有關意外。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（1日）在電台節目表示，各部門仍在紅館持續蒐證，目前意外主要牽涉工程結構問題。小組會議調查將分階段進行，康文署、勞工處等根據自己部門負責的法例跟進，機電署及結構工程等專家亦將參與其中，目標在一至兩周內得出初步意外成因。



▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



楊潤雄今日在港台節目《千禧年代》表示，紅館已舉行表演數十年，至於為何會發生嚴重意外，需要知道問題後再跟進，再建議往後的表演如何能繼續舉行。他強調，現時會分階段找出引發意外的原因「希望快越好」，又指調查需根據事實及科學，「確實需要多啲時間」，又強調不會歸咎於任何一方的責任，目前不宜太早作出評估，希望在一至兩周內得出初步意外成因。

建議大型屏幕「係咪可以唔做住？」

楊指出，目前由於主要牽涉工程結構問題，小組會邀請工程專家協助調查。若再引伸出其他問題時，將尋求其他業界人士協助。另被問及小組檢討康文署作為紅館監察角色的責任，他表示，將先檢視事故原因，查看制度上是否做得足夠，如有需要會對制度作出更改。

楊潤雄早前指，在調查報告完成前，建議接下來的演出，改為佈置簡單的靜態表演，例如簡單舞台上跳舞，及「企喺度或者坐喺度唱歌」。他今日補充回應指，認為靜態表演沒有問題，若牽涉較複雜的舞台設計，例如大型屏幕「係咪可以唔做住？」。他亦會與每個主辦方商討表演內容，確保維持為安全表演。

已掌握工程師身份 將找「外援」助查

此外，被問及會要求負責涉事演唱會場地佈置的公司協助調查？楊潤雄指，需視乎需要，當局不僅會檢視相關文件，亦「要搵唔同人求證，佢講嘅嘢係咪就係文件上面嘅嘢」。他亦在商台《在晴朗的一天出發》上表示，當局已取得演唱會的相關文件，並已掌握所涉及的註冊結構工程師，當局會邀請對方作詳細調查。至於文件中是否有人簽署證明LED屏幕安全？楊潤雄稱：「需要詳細傾，係睇到有相關嘅嘢，但場館係有好多項目，我哋係見有啲認證咗。」

楊潤雄又指，工程師學會會配合政府，尋找「外援」協助政府調查，他希望可以盡快找出解決方案，「如果有人或機構做得唔好，應承受返應有責任，大家齊心搞返好行業。」

楊潤雄表示，當局已取得演唱會的相關文件，並已掌握所涉及的註冊結構工程師，當局會邀請對方作詳細調查。（資料圖片）

僱主要求僱員簽署自僱合約無保障

香港舞台藝術從業員工會內務副主席陳頴業表示，意外對舞台從業行業來說可謂是「震撼」，對市民亦造成心理陰影。他質疑為何明知「機械唔夠時間處理」仍然依時舉辦演唱會，「做少兩場，可能處理好晒啲嘢先，已經無今日嘅事情。」陳又指，目前舞者的保障不足，即使簽訂合約亦可能面臨僱主沒有履行條款或臨時增加條款的問題，形容舞者的「Bargaining power 細」（議價能力細）。即使舞者意外受傷爭取賠償，更可能被列入黑名單，永遠不再被錄用。

工權會總幹事蕭倩文表示，僱員保償條例只針對僱員，而被定義為自僱人士則完全沒有保障。（黃寶瑩攝/ 資料圖片）

工業傷亡權益會：自僱人士欠保障保障

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，僱員保償條例只針對僱員，而被定義為自僱人士則完全沒有保障。有僱主會要求僱員簽署自僱合約，引申出真假自僱合約的問題。她認為舞者就算簽訂合約，亦未必完全屬於真自僱人士。若簽訂自僱合約的人士受傷而僱主不願承擔，可經勞工署對事件作出調查，並界定該人士為假自僱人士，才有機會得到賠償，惟僱主有權表示不同意賠償，屆時可能需經法定程序處理。她又認為僱主必須為僱員購買，與僱員保償條例的保償項目水平相約的保險，才能真正保護傷者。