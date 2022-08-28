美孚新邨、蘇屋邨、華富邨污水呈陽性　三區23萬人要快測

疫情持續，政府今日（28日）公布，有三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，分別是九龍城區欣圖軒；深水埗區蘇屋邨和美孚新邨第一至三期；南區鴨脷洲中心、南區．左岸、華富邨等。政府將會向23萬人派發快速抗原測試包，供他們自行檢測。



▼8月28日 部份污水陽性大廈▼



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政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及地方如下：

九龍城區 —欣圖軒及落山道與江蘇街附近一帶住宅（見附件）



深水埗區 — 蘇屋邨、美孚新邨第一至三期



南區 — 漁安苑、悅海華庭、深灣軒、鴨脷洲中心、金發大廈、南區．左岸、華富（一）邨及華富（二）邨



疫情持續，政府今日（28日）公布，有三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高。（環境及生態區文件）

▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼



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以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。