疫情｜醫管局8.29起調整普通科門診服務　暫停或減少診症時段

本港疫情升溫，醫管局今日（28日）公布，為了集中資源抗疫，公立醫院需要減少部分非緊急服務，明日（29日）起暫停或減少部分診所的診症時段。偶發性疾病病人可到其他普通科門診診所或私家醫生求診，已預約覆診的長期病患者，需按原定覆診日期，到指定藥物補充診所取藥。



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醫管局表示，為集中人手和資源以進一步加強指定診所及遙距診症服務，支援社區的確診病人，醫管局轄下部分普通科門診診所會由明日起調整服務，包括暫停或減少部分診所的診症時段。

▼醫管局調整普通科門診服務及相應藥物補充診所名單▼



醫管局指出，偶發性疾病病人可到其他普通科門診診所或私家醫生求診，至於已預約於有關診所覆診的長期病患者，請按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證前往指定的藥物補充診所取藥。已預約於有關診所接種新冠疫苗的市民，會收到政府短訊通知最新安排。

醫管局又指，會繼續密切監察情況及服務需求，如果疫情繼續惡化，醫管局有需要進一步減少服務，以調動更多病床及人手抗疫。

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