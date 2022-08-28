僅一成幼童接種疫苗　政府冀提升比率　家長趁開學前攜子女打針

對於再有幼童染疫後情況嚴重，負責疫苗相關事宜的公務員事務局局長楊何蓓茵今早（28日）出席一個鼓勵接種疫苗的活動上指出，為此感到心情重，呼籲家長盡快帶同孩童接種疫苗，避免一旦染疫後重症的發生。截至昨日，6個月至3歲幼童的新冠疫苗接種率大約一成，由於不少家長帶幼童到私家醫生打針，相關預約數字灾能反映實況。



今日是開學前最後一個星期日，有家長帶同小童到社區中心接種疫苗，擔心感染後患重症的風險，想讓孩子多一分保障。亦有一家四口一同到場打針，笑稱是特別的假期活動，



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公務員事務局局長楊何蓓茵、立法會議員鄧家彪等人，今早到彩雲社區中心出席「護己為人，快打疫苗 」長幼新冠疫苗接種日活動。楊何蓓茵表示，心情因昨日有孩童感染後情況嚴重的個案而感到沉重。病毒對小朋友、長者、慢性病患者有更大風險，呼籲這些高風險人士盡快接種疫苗。

政府冀提升接種率 冀校方辦接種活動

她指，有25萬人在接種第二針的180日内尚未接種第三針，呼籲大家要適時打第三針。至於幼童接種疫苗情況，截止昨日只得一成幼童已接種疫苗，她希望能夠提升接種率，又指出不少家長會到私家診所為幼童打針，所以接種中心的預約數字未必能反映實況。

她樂見疫苗中心有很多家長帶同子女到來打針，希望開學後校方安排到校接種活動，現時到校接種門檻已由30人降至10人。她重申幼童在接種疫苗後可減低患新冠重症的發生，呼籲家長盡快帶孩童接種疫苗。

攜八個月大幼兒打針 盼減低患重症風險

李小姐帶同八個月大的幼兒到場打針，李小姐指以往自己因要照顧其他較大的子女，一直沒有時間帶幼兒去打針，加上最近確診個案上升，故帶同幼兒來打第一針。她指，聽說打針後可減低感染病毒後患重症風險，希望多一重保險。問及會否擔心疫苗副作用，李小姐指，比起疫苗的副作用，更擔心感染後患重症的風險，因而帶同幼兒來打針。

一家四口齊打針 家長：趁開學前打針

馬太一家四口，包括三歲半的女兒和六歲的兒子打第三針，她本人則接種第四針。她笑稱一家四口一同打針是特別的家庭活動，因今天有空，與丈夫和子女一同打針。她表示，因子女就快開學，擔心開學後受感染，於是帶子女一同打針，「安全啲囉，就算中咗起碼都降低（重症）風險」。問及有給幼童打針後仍然感染，馬太坦言擔心，但都相信注射疫苗有用，「打左好啲咩，對小朋友同自己嘅保障」。

打完針後受感染症狀輕微 康復後遂打第二針

60歲的廖太帶同三歲七個月大的孫兒來打針，廖太指，孫子早就已經接種了第一針，但打針一個月後感染，只有輕微發燒，並沒有出現重症，「（疫苗）應該有少少保障」，遂在康復三個月後接種第二針。廖太表示，因快開學而帶同孫兒來打針，她指不擔心疫苗的副作用，孫兒打針後亦未見有異樣，但亦會擔心接種疫苗後感染，「始終都會嘅，你都冇辦法，避免唔到」。

▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼

