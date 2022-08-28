調查指逾六成中學生憂疫情後「脫罩」相見　 怕難與現實社交接軌

新冠肺炎疫情持續逾兩年。路德會今日（28日）公佈問卷調查結果，發現有逾六成中學生憂慮日後脫口罩與別人相見，亦有逾四成人表示比疫情前更害怕面對面的社交場合。

路德會建議，公營政策部門或委員會可為青年調撥更多資源，令他們更易得到社交培訓。同時，可讓僱主做好期望管理，讓疫下成長而進入職場的青少年，有提供足夠的空間發揮其效能。



香港路德會社會服務處公佈「社交距離措施下對中學生的影響」調查結果 。（路德會提供）

香港路德會社會服務處轄下綜合青少年服務中心組的生命教育工作小組，於今年6月1日至30日向全港中學生進行問卷調查，並成功收回1,051份有效問卷。

結果顯示，有約六成中學生表示，在社交距離措施限制下，減少了他們社交意欲；亦有近四成受訪者指，由於要遵守社交距離措施，故與人聚會時出現罪惡感。此外，在長期的社交距離措施限制下，有約兩成人表示溝通能力下降，從而增加壓力。

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日後或現「社交退縮」

香港路德會社會服務處綜合青少年服務中心組單位主管朱家賢表示，從今次結果可見，青少年長期配戴口罩生活，逐漸習慣隱藏自己的表情及情緒，不單欠缺利用表情表達自己、讓人觀察自己情感，亦更害怕脫下口罩與人相處。他擔心，日後或會出現「社交退縮」的現象，難與現實社交接軌。

曾被師生誤會表情

應屆DSE畢業生Daisy坦言，在疫情下，漸漸與朋友產生疏離感，「因為不能一大班人外出，只能跟隨限制人數聚會，沒有被邀請的人便會不開心，久而久之就更疏遠。」加上要長期戴上口罩，故她過去學校老師及同學曾誤會她的表情。

她又指，日後她即將升讀大專，但基於疫情，故她已不能參加迎新營等活動。她期望新學年疫情放緩，能有機會認識更多新朋友。

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