疫情｜長者每周開枱變每月一次　雀友染疫亡不夠腳　轉打電子麻雀

連續五年舉辦的「樂齡電競體驗日」今日（28日）在數碼港商場中庭舉行，活動以電競麻雀（或稱麻將）做主題，限60歲以上長者參與。疫情下難以「齊腳」，有參加的長者表示，疫情前每周打牌一至兩次，這段時間彼此有默契不聚集，減少至每月打一次。



有90歲「雀友」反映這段時間與朋友減少聯絡，「有時都唔敢聚會」，因此轉玩電子麻雀；亦有長者指有「雀友」在疫情期間去世，更難湊夠麻雀腳，只能透過平板電腦玩電子麻雀，認爲麻雀「梗係同真人打好啲，有啲聲氣」。



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百位長者數碼港體驗網上開枱打麻雀

數碼港主辦的「數碼娛樂領袖論壇」今日來到第三天，其中一個活動是由香港創科發展協會與智慧香港扶輪社主辦的「樂齡電競體驗日」，活動以互動麻雀為主題，邀請115位60歲以上的長者體驗。

智慧香港扶輪社缷任社長兼香港創科發展協會副會長羅少雄表示，活動已連續五年舉辦，之前四屆都是玩「FIFA」，今年受疫情影響不能進入老人院訓練長者，而剛好扶輪社其中一個社員推出「麻將天下2」遊戲，因此選擇不用預先教授玩法的麻雀做主題。

76歲林婆婆十多歲跟姐妹學打麻雀，她稱疫情前每周打一至兩次，疫情期間有默契不聚集，故開枱減少至每月打一次。（蕭博禧攝)

打真人麻雀一甲子 林婆婆：打電子麻雀要眼明手快

林婆婆今年76歲，有一位三歲孫女，疫情前幾乎每日都跟她見面，現在每周只見面一至兩次，因此有少許不開心，「掛住囉」，笑稱孫女曾說「嫲嫲，我冇見你好耐」，現在只能透過視像與孫女多見面。

林婆婆憶述，她十多歲跟姐妹學打麻雀，至今玩了60年，「雀友」通常是朋友或親人。她表示，疫情前每周打一至兩次，這段時間彼此有默契不聚集，減少至每月打一次。對於今日活動，林婆婆稱喜歡年輕人，今日「有得玩」，因此很開心。她補充，電子麻雀易學，跟真人打沒太大分別，不過要眼明手快。

90歲的呂伯伯（左）與88歲的張婆婆（右）稱由於疫情大減開枱次數，已減至每月一次或轉打電子雀。（盧翊銘攝）

88歲張婆婆：麻雀梗係同真人打好啲，有啲聲氣

呂伯伯今年90歲，他玩麻雀快30年，多與朋友玩。他指疫情前較多聚會，每周會玩「三幾次」麻雀，近年少了許多朋友，因此有時會在電腦玩麻雀。呂伯伯稱，疫情期間與朋友減少聯絡，「有時都唔敢聚會」，他覺得悶唯有看電視、看報紙及散步度日，他接近兩年沒有出來玩，他今日感到很開心。

今年88歲的張婆婆是呂伯伯太太，她慨歎有些「雀友」在疫情期間去世，亦有部份年齡比她更大。張婆婆說，她十多歲開始打麻雀，每周通常與朋友打一次，但這段時間只能透過平板電腦玩電子麻雀。她坦言，麻雀「梗係同真人打好啲，有啲聲氣」，對於今日活動，張婆婆稱「好耐未試過見咁多人」，形容活動令她感到開心。

陳婆婆認為今日活動開心，稱「有時出嚟有節目」。（盧翊銘攝）

85歲的陳婆婆除了女兒外，其他親人大多早已移民外國，疫情期間她想念遠方親人，只能靠視像聯絡，而她這段時間只打過一兩次麻雀。林婆婆女兒任職老師，被問到家中只她一人時會否感苦悶，她表示「唔覺得悶」，在家會看書及聽歌。她在40多歲才學會打麻雀，但打的次數沒有規律，有朋友約就會打。