長者去年自殺個案近50年新高達446宗　團體指有跡可尋需留意

近年疫情持續、移民潮等社會問題，影響港人精神健康。香港撒瑪利亞防止自殺會今日（27日）公布，就死因庭2021年全港自殺死亡數據的統計分析結果，去年錄得1010宗自殺死亡個案，自殺率為13.7%，其中60歲以上的自殺情況最為嚴重，共錄得446宗個案，佔整體四成半。



香港撒瑪利亞防止自殺會呼籲各界關注長者的自殺問題，為長者提供情緒支援，尤其長者甚少主動尋求協助，所以市民更需要留意和關注身邊長者，有否出現自殺念頭的蛛絲馬跡。



▼8月27日 香港撒瑪利亞防止自殺會分析2021年自殺死亡數據▼



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香港撒瑪利亞防止自殺會分析去年自殺死亡數據，共錄得1010宗自殺個案，數字雖比2020年微跌，但長者自殺個案創1973年、即近50年新高，佔去年自殺個案的44.2%。該會總幹事曾展國指出，青少年自殺問題固然值得關注，但也不能忽略老年自殺問題。長者的精神健康問題來自多方面，包括孤獨感、經濟壓力和個人健康等，但大部份長者受傳統觀念影響不會主動尋求協助，所以需要身邊人關注。

曾展國舉例，部份長者每日會有固定行程，當長者停止進行例行活動時，就需要多加關注他們的身體和精神健康。另外，有時候長者輕描淡寫的一句話，可能已經反映有自殺念頭，身邊人需對此多加留意，及早提供協助。若長者剛經歷如喪偶等重大轉折，身邊人亦有多加留意。

阿樂的媽媽5年前因抑鬱症自殺過身，他一直感到自責，更曾有自殺念頭，幸得到協助，成功走出陰霾。他說回想起來，媽媽的問題其實有跡可尋，例如經常稱身體不適，曾到多個專科求醫，卻未有診斷出任何病痛，他相信媽媽不能接受自己的身體老化，是精神健康出現問題的一個警示。另外，當時媽媽亦有多次提過關於死亡的說話，例如「做人咁辛苦不如死咗好過」，又要求代照顧她的好友，現在回想這些都是自殺念頭的蛛絲馬跡。

阿樂現時參加義工培訓計劃，希望以自身經歷支援他人，又指自殺不是一時衝動的行為，需及早察覺並向他們提供援助。

撒瑪利亞防止自殺會公布的數據亦顯示，自殺男女的比例分別是62.97%和37.03%，男性自殺個案比女性多，卻與求助個案的性別數據成反比。曾展國稱，男性常因事業和兩性關係而受困擾，但自尊心等原因令他們不願意尋求協助，他呼籲受困擾的市民正視自己的問題，並及早求助。