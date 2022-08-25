詐騙營｜再多三名港人安全返港　累計四人向專責小組求助後脫險

保安局今日（25日）表示，再多三名涉及東南亞國家求職騙案求助人，安全由泰國回港。而自保安局專責小組成立以來，合共四名求助人已經在其協調下安全回港。當局指，外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處，亦有協助相關港人。



保安局表示，三名港人早前向入境處「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館等協助下，今日安全由泰國回港。

根據當局相片顯示，相信三人均為男性，而入境處人員則穿著防護裝備，協助有關港人前往專用入境櫃檯辦理手續。

當局又呼籲有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或遞交網上求助表格。

市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。

▼柬埔寨騙案詐騙營內情況▼

