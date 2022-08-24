詐騙營｜保安局再接多1宗求助　累計39名受害者　21人仍未脫險

東南亞詐騙營案近期備受關注，有港人被「賣豬仔」遭禁錮在柬埔寨及緬甸等地。保安局今日（24日）表示，再接獲多一宗求助個案，累計有39名受害人被「賣豬仔」，仍有21人仍未脫險，其中10人正身處緬甸、11人位處柬埔寨，人身自由受到限制。



▼01偵查 詐騙營系列調查報道▼



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保安局表示，由今年1月至昨日，香港的執法部門（包括入境處和警務處）共接獲39名港人求助個案，據執法部門獲得的資料，其中18名港人已確認安全，當中12名已回港。

至於餘下的21人，保安局指，根據最新資料，其中10人正身處緬甸、11人位處柬埔寨，人身自由受到限制。

截止周一（22日），警方已累計拘捕7名涉案人士，包括5男2女，有3人暫被控一項「串謀詐騙」罪，當中包括一名27歲女子，以及2名分別30歲及23歲的男子，案件早前已於東區裁判法院提堂。

▼網民指網名「CiCi」的女子為騙徒 她被警方拘捕▼



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▼詐騙營內情況▼

