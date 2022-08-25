詐騙營｜保安局再接兩宗求助　累計41人受害　18港人仍被禁錮

東南亞詐騙營案猖獗，多名港人被「賣豬仔」到柬埔寨及緬甸等地禁錮。保安局今日（25日）表示，再接獲2宗求助個案，累計41名受害人被「賣豬仔」，當中23人已脫險，但仍然只有12人已返港。另外，有18人仍然被困，分別有6人和12人身處緬甸和柬埔寨。



▼01偵查 詐騙營系列調查報道▼



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保安局表示，由今年1月至昨日（25日），香港的執法部門（包括入境處和警務處）共接獲41名港人求助個案，據執法部門獲得的資料，其中23名港人已確認安全，當中12名已回港。

餘下的18人仍未脫險，人數較昨日少3人，當局指，根據最新資料，其中6人正身處緬甸、12人位處柬埔寨，人身自由受到限制。

截止周一（22日），警方已累計拘捕7名涉案人士，包括5男2女，有3人暫被控一項「串謀詐騙」罪，當中包括一名27歲女子，以及2名分別30歲及23歲的男子，案件早前已於東區裁判法院提堂。

▼詐騙營內情況▼



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