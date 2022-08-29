何栢良倡打齊三針市民可復常生活 促政府推「0+7」安排鼓勵打針
撰文：王潔恩
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港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（29日）在電台節目時指，倘政府又再收緊社交距離措施，變相懲罰已打針人士，認為打齊疫苗的人應可恢復正常生活，故希望政府盡快考慮落實第四階段疫苗通行證，即取消接種兩針後6個月的寬限期，以打三針作基礎。
同時，他建議可考慮推出「0+7」檢疫安排，以鼓勵市民打針。
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何栢良說，香港整體的重症比率約0.21%，而近兩個月的死亡率則為0.092%。他引述新加坡數字，指當地的疫苗接種率較香港好，早前經歷BA.5的高峰期時，每日入院人數只得1%，即每日只得約100人入院。相反，香港過去每日均有300多人入院。
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可考慮推出「0+7」檢疫安排
他又指，除了推出第四階段疫苗通行證外，政府可同時考慮推出「0+7」檢疫安排，以鼓勵市民打針，作為提升疫苗接種率的誘因。他認為，現時輸入個案的變種病毒，與本地現時爆發的變毒病毒一樣，加上入境人士會有「黃碼」、強制檢測等限制，故認為風險可控。
何栢良指，政府早前公布的防疫新措施措施相對溫和，但強調最大問題是疫苗通行證「政府企定定唔郁」。他認為，應聚焦入院及重症數字，而非每日單日確診數字。
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