開學｜學界希望維持現有防疫安排　冀中學繼續全日面授

本港開學在即。教育界立法會議員朱國強今日（29日）在電台節目表示，普遍學校都支持維持現有的防疫安排，又指網課成效低，故全學界均不贊成。他希望教育局不要停止中學全日面授課，即使最終要取消，亦應容許中六的學生獲豁免。



▼8月28日 彩雲社區中心長幼新冠疫苗接種日▼



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朱國強說，並不特別擔心學校的情況，因過去出現爆發時，很快已停止在校園擴散。他透露，過去懷疑有學生未有按照要求每日快測，故日後應阻塞漏洞，例如老師應多觀察學生表現，若學生一段時間無向校方索取快測包，便應作出跟進。

朱國強又認為，打針與否，決定權在於家長及學生，故以獎勵計劃形式鼓勵學校推動學生打針成效不高。他笑言：「如果打針夠幾多成就唔殺校，效果可能更加高。」

▼8月21日 家長及學生趕開學前趕買教科書▼



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網課或停課身心影響大 有學生現厭食症

根據現行規定，所有學校維持半天面授，若中學的接種率達到九成，便可全日面授課堂。朱國強說，不少中學都以九成接種率為目標，除非確診數字高企，否則維持現有做法是適當措施。倘現時暫停，質疑是「今日的我打倒昨天的我」。

他又指，半天面授已「打折扣」，而且以往曾實施網課或停課，對學生身心影響大。他舉例，過去同一名校有兩名女生因此患上厭食症，亦有學生從此沉迷打機，甚至出現情緒問題。

他說，即使改為半日課，亦不代表學生放學後會馬上回家，有學生仍會外出用膳、參加聚會，或者兼職工作，「可能反而仲危險。」