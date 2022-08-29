17個月染疫男嬰中度昏迷　劉宇隆相信打針前已受感染

本港疫情持續呈上升趨勢，日前有17個月大的染疫男嬰染現嘶哮症，現時仍然在兒童深切治療部留醫，他曾接種第一劑科興疫苗。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（29日）在電台節目表示，該男嬰現時情況穩定，但坦言「神志仍然唔係好好」，屬於中度昏迷，並重申相信與疫苗無關，相信其在打針前已受感染。

他又估算，當本港BA.4或BA.5達最高點時，單日確診數字的中位數會達1.4萬至1.5萬宗，上限為2萬宗。他相信，當BA.4或BA.5佔整體感染率達八成至九成時，就差不多會到頂。



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劉宇隆透露，該名17個月大男嬰當日下午約5時半打針，回家後體溫已達39度，晚上更變得緊急，曾一度發現無呼吸。救護車到場後發現男嬰抽筋，入院曾提供氧氣及防止抽筋藥物，直至約晚上10時才停止抽筋，入院後亦發覺出現嘶哮症。

他又指，雖然該男嬰現時情況穩定，但坦言「神志仍然唔係好好」，格拉斯哥昏迷指數（GCS）約8至9，屬於中度昏迷。

政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片）

相信男嬰打針前已受感染

劉宇隆說，該男嬰入院後快測及核酸陽性，且病毒量很高，CT值達23。他強調，感染Omicron變異株後，不少小朋友會出現發燒、抽筋或嘶哮，加上Omicron僭服期約有1至3日，故根據相關證據，相信他在

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料BA.4或BA.5最高點 單日確診上限2萬宗

劉宇隆說，相信BA.4或BA.5會成為本港主流病毒，「全世界都係咁，無理由香港係有例外。」他又指，BA.4或BA.5傳染力強，料其比例達至八至九成便會「到頂」，「再捱多一段時間，佢就會跌落黎」，故9月仍要嚴陣以待。

他以新加坡數據推算，相信本港BA.4或BA.5達最高點時，單日確診數字的中位數會達1.4萬至1.5萬宗，上限為2萬宗，下限約萬宗。

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不應輕言收緊防疫措施

不過，他稱香港百物肅條，而且輸入個案的比例較低，故現時「3+4」的出入境檢疫措施不能輕言收緊。他又提到，不少中小學都希望恢復全日面授課，故面授課程不應「走回頭路」。

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