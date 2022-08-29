8人赴宴須陰性證明　餐飲界指運作暢順　有食客攜陰性快測棒到場

政府規定在昨日（28日）起，逾8名顧客在有共同目的下，一同於餐飲處所用膳即屬「宴會」，進入食肆前，要出示24小時內快測陰性結果。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（29日）在電台節目表示，昨日情況順暢，但有部部份人忘記做檢測，亦有人未有在快測棒填上資料，甚至有人「成枝快測棒攞去食肆」。



▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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黃家和說，有小部份人未必完全了解新措施，故到達食肆前未有完成快測，亦有部份宴會場所的賓客忘記快測。不過，他稱現時不少場所會提供快測包，故可即時解決問題，對業界影響不大。

除了忘記做快測外，政府要求食客將拍下快測的照片，同時要寫上名字、日期及時間。不過，黃家和透露有食客尚未習慣，甚至有人「成枝快測棒攞去食肆」。

他相信，隨時間發展，市民將會逐漸習慣，又指不少人已知道新措施，故要即場做快測的比例較細，「可能100個人之中，低於5個人要咁做。」

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黃家和又說，新措施未見影響婚宴生意，又透露近期預訂反應踴躍，估計部份新人擔心爆發第六波疫情，盡早預訂酒席。

至於茶市或晚市生意，他稱過往一至兩周的市況較淡靜，但相信與新安排無關，因茶市較多是4至6人一枱。