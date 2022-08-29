8人赴宴須陰性證明 餐飲界指運作暢順 有食客攜陰性快測棒到場
撰文：王潔恩
出版：更新：
政府規定在昨日（28日）起，逾8名顧客在有共同目的下，一同於餐飲處所用膳即屬「宴會」，進入食肆前，要出示24小時內快測陰性結果。
香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（29日）在電台節目表示，昨日情況順暢，但有部部份人忘記做檢測，亦有人未有在快測棒填上資料，甚至有人「成枝快測棒攞去食肆」。
▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼
+3
黃家和說，有小部份人未必完全了解新措施，故到達食肆前未有完成快測，亦有部份宴會場所的賓客忘記快測。不過，他稱現時不少場所會提供快測包，故可即時解決問題，對業界影響不大。
除了忘記做快測外，政府要求食客將拍下快測的照片，同時要寫上名字、日期及時間。不過，黃家和透露有食客尚未習慣，甚至有人「成枝快測棒攞去食肆」。
他相信，隨時間發展，市民將會逐漸習慣，又指不少人已知道新措施，故要即場做快測的比例較細，「可能100個人之中，低於5個人要咁做。」
▼8月染疫官員一覽▼
+3
黃家和又說，新措施未見影響婚宴生意，又透露近期預訂反應踴躍，估計部份新人擔心爆發第六波疫情，盡早預訂酒席。
至於茶市或晚市生意，他稱過往一至兩周的市況較淡靜，但相信與新安排無關，因茶市較多是4至6人一枱。
開學｜消息：學生提早8.30及8.31須快測 中小學校長料困難不大僅一成幼童接種疫苗 政府冀提升比率 家長趁開學前攜子女打針港鐵非繁忙服務增加班次至2.2至6分鐘一班車 開學日早上加密班次教育局助港生北上開學 8.26前填表申請 可優先訂票返內地