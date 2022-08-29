疫情｜補習社轉用網課及教學片　幼兒家長嘆網課困難　盼盡快面授

臨近開學，本港疫情出現反彈，教育局局長蔡若蓮曾表明，若確診人數破萬，或探討停止全日面授課程。有大型補習社校長今日（29日）表示，會跟隨教育局指引迎接開學，若停面授課會為學生提供網課及教學片；亦有幼兒教育機構營運總監稱，許多家長已習慣應對疫情，暫未見有太大影響，惟家長仍然認為面授對幼兒教學較好。



遵理學校校長陳子瑛認為，視像教學可彌補收生數量。（蕭博禧攝）

由香港教育商會及ILK Learning合辦的「全港最佳教室」頒獎禮今日舉行，評委會由教育工作者及網絡營銷平台人員組成，評審準則包括經濟、科技應用、學術、文化及社會責任。逾百間獲提名的教育機構中，十三間獲最高級別的「全港最佳教室榮譽獎」，四十九間獲「全港最佳教室卓越獎」。

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遵理：若停課會為學生提供網課及教學片

獲「全港最佳教室榮譽獎」的遵理學校，被問到會否擔心確診人數增加影響收生，校長陳子瑛認為「都冇辦法，最緊要安全為主」。他續指，適逢今年「轉制」，中文科取消「綜合」卷，通識科亦被公社科取代，部分考生不滿聯招結果，因此轉校生及重讀生較去年多。

補習班方面，陳子瑛透露會在九月初招生，收生人數則視乎疫情發展，不過認為視像教學可彌補一定數量。他表示，現時日校維持半日面授，會跟隨教育局指引迎接開學，並做足檢測及清潔，提醒未打針學生盡快接種疫苗。陳子瑛又說，若停課會為學生提供網課及教學片。

明師教育執行董事及營運總監盧穎瑤（左）指，學校實行小班教學，學生可維持較大社交距離。（蕭博禧攝）

明師教育：家長已習慣 暫不見疫情對收生有影響

提供英文專科教育的明師教育同樣獲「全港最佳教室榮譽獎」，執行董事及營運總監盧穎瑤表示，他們目前仍維持面授課程，但對課室人數及衛生有嚴格要求。此外，她指學校實行小班教學，因此學生可維持較大社交距離。

對於收生情況，盧穎瑤形容「同平時差唔多」，稱許多家長已習慣疫情，暫未見近日疫情有太大影響。被問到若教育局宣布停課有甚麼準備，盧穎瑤透露，明師教育在之前疫情嚴峻時也跟隨大多學校轉授網課，他們會在停課時製作另一套專為網課的教材。不過她坦言，有家長反映幼兒上網課有難度，有選擇下始終是面授較好。