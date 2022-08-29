帶5歲女童到殘廁口交　男子被捕後直言曾有10秒性高潮　囚46月

5歲女童去年前往補習班時，在商場遭上陌生男，被帶到殘疾人士廁所內大肆非禮。陌生男更藉詞下體腫脹，要女童為他口交。女童母親得知女兒未有上課，找回女兒後報警。陌生男被捕後招認，更稱女童為他口交時，他有10秒性高潮。陌生男承認1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，法官今(29日)在區域法院判刑時指，本案是十分差劣的案件，考慮陌生男初犯等因素，判他入獄3年10個月。



被告余嘉明（31歲），控罪指他於2021年4月26日，在天水圍一商場1樓傷殘人士洗手間內，對5歲女童X作猥褻行為。

報告指被告余嘉明患有思覺失調，重犯機會屬中等偏高。(資料圖片)

被告患思覺失調 重機會屬中等偏高

法官今判刑時引述被告的報告，指被告去年和家人有肢體衝突，被送院治療，之後被診斷患有思覺失調。此外，沒有證據顯示被告有孌童傾向。他接受治療後，情況有改善。報告認為，被告重犯機會則屬中等偏高。被告在求情信則指，他感後悔，答應改過自新。

女童X與母親均有抑鬱問題

法官又引述X的創傷報告，指她仍受負面情緒影響。此外，X的母親感內疚，自責未有盡責，保護子女。X母亦擔心因X受過侵犯而遭別人看低。該報告亦指，X和X的母親均有抑鬱問題。

法官續指，本案是十分差劣的案件，法庭有責任保護兒童，考慮被告初犯和有悔意，最被告監禁46個月。

上補習課途中被帶到殘廁

案情指，X於案發日由母親的朋友接送到補習社，惟其友人因有事處理，把女童送至1樓，著女童自行到3樓的補習社。補習社於下午1時30分通知X的母親，指X未有出現，X母便到商場要求查看閉路電視，並約在下午2時15分知悉其女兒已回到補習社。她向X查問，X稱被一位叔叔先後帶到天台公園和殘廁。當母親問到叔叔有沒有進一步行動時，X保持沉默，X母便帶女兒報警。

被告警誡下認曾有10秒性高潮

被告於翌日被捕，警誡下承認在殘廁內脫下他和X的所有衣物和口罩後，撫摸X的私處和臀部。他又舔X的耳朵和下體，更多次擁抱赤裸的X。其後，他稱下體腫脹和不適，要求X為他吸吮以讓他感到舒服。X依言照做，被告感到舒服才叫X停止。被告承認，X為他口交時，曾有10秒的性高潮，但否認曾射精或性交。

X口腔內多處驗出被告的基因

惟X稱感到口腔有分泌物，又說當時不願意脫光衣服，她感到十分羞恥，亦不願意為被告口交。化驗報告顯示，X口腔及身體多處驗出被告的DNA。

案件編號：DCCC 693/2021