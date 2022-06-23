英文教師與15歲女生多次性交　官指事主人生完全被毀　判囚3年9月

英語教師涉與校內的15歲女學生發展「師生戀」，以看Netflix電影為名，約女生到家中，二人之後多次發生性行為，男教師早前在區域法院被裁定與16歲以下女童非法性交及非禮等7罪成。辯方今（23日）求情指，被告感到自責及後悔，法官陳廣池卻指，從事主的創傷報告可見，她的人士完全被摧毀，更直言未見過如此「淒涼」，反之被告親撰求情信時，只提他斷送了自己的教學生涯，隻字未提及事主，反問：「何來自責、何來悔疚?」陳官最終判男教師入獄3年9個月。



被告馮霆麾（37歲，事發時為中學教師）被控於2019年1月3日至8月2日期間，兩度在元朗單位非禮15歲女童X，以及5度與X非法性交。

被告馮霆麾否認曾與他任教的女學生5度非法性交。(李慧娜攝)

求情指案發時與事主拍拖

辯方求情時承認被告與X為師生關係，案件涉違反誠信，但事件在二人拍拖的情況發生，未涉暴力、恐嚇，又指被告日後無法再任教師，接觸兒童的機會低。

官指事主X人生完全被毀

辯方提到X的創傷報告時，法官陳廣池直言X的人生被完全摧毀，又說：「法庭睇過咁多，未見過咁淒涼架喎。」亦提到X此後自暴自棄，與陌生人上床。

被告曾在美國修讀英國文學

辯方續提到，被告背景良好，在美國的大學修讀英國文學，完成學業後返港執教鞭，對教學有熱誠，及後再修讀英國文學碩士。被告自撰的求情信亦提到，他的行為令同事、學生、家長失望，因此感到內疚及痛心，又感到自責及後悔。

求情信只提斷送教職生涯

不過，陳官質疑被告兩頁紙的求情信中，重點只提到他斷送了教職生涯，而非自責及悔疚。辯方則強調被告感後悔，可能因為被告修讀英國文學，「表達隱晦啲」，但陳官質疑表達悔意何須含蓄，直指被告兩頁紙的求情信對X隻字不提，直言：「何來自責、何來悔疚」？

辯方強調被告只是較受歡迎

辯方再讀出兩名被告前學生為他撰寫的求情信，信中指被告是一名盡責的老師，樂於助人，與兩人都是亦師亦友的關係。辯方稱，兩信可見本案是單一事件，被告並非只有審訊期間表現出來的一面，又澄清被告沒有與其他女同學拍拖，只是在校內較為受歡迎。

被告馮霆麾被指以看Netflix電影為由，邀約女事主到他家，並作出非禮及非法性交行為。(資料圖片)

看Netflix電影乘機非禮

案情指，被告是事主X所讀中學的英文教師，X亦有上被告的課，二人從2018年12月開始互發訊息，期後被告約X到他家看Netflix電影，期間曾摸X的胸及私處，之後二人成為情侶。X期後到訪被告家6次，被告曾指插她私處，並發生過5次性行為，被告均沒有使用避孕套。

曾交流露骨短訊

二人的關係後來被揭發，X初時未有透露曾與被告性交，因為怕累他坐監，後來得知被告與其他女同學亦有發展情侶關係，終說出真相，並透露她與被告交後期間，曾交流露骨短訊，提及性交、高潮、破處等。

被告指事主多疑提出分手

被告否認曾非禮X及在她未滿16歲前與X發生過性行為，而是待她滿16歲時，才真正發生性行為，而二人交流的露骨短訊，只是二人的：「口述性交」。他又指X經常要他做些事表達其愛意，又指X多疑，懷疑他與其他女同學有染，令他感到有壓力，遂提出分手。

案件編號：DCCC398/2021