疫情｜BA.5成主流病毒株　衞生署暫停覆檢全部快測陽性病人

新冠肺炎疫情持續升溫，今日（29日）新增8,488宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，分析過去一周的病毒樣本，發現BA.5變異病毒株的比例已達46%，比BA.2.2高出5個百分點，成為主流病毒株。她指由於個案陸續上升，而且快速檢測出現的假陽性比例低，為配合化驗所的檢測數量，會暫時恢復為抽樣覆檢，而非所有快速檢測陽性者都須覆檢。



9月1日開學日將近，再多七間學校爆疫，個別班級要停課，包括優才（楊殷有娣）書院的12A班；日前曾出現個案的大角咀蔚思幼稚園，累計共19人確診，須全校停課一周。



快測假陽性1% 即日起改抽查50%新患者

張竹君指，今日新增8,488宗確診，包括8,252宗本地個案及236宗輸入個案。她續指，分析了8月22日至28日的病毒樣本，發現懷疑屬BA.5的比例達46%、BA.2.2為41%、BA.2.12.1為6.9%、BA.4為6%，即BA.5的比例超出BA.2.2。

張竹君又稱，之前在疫情回落時，曾經為所有快速檢測陽性者做核酸檢測覆檢，但現時個案上升，而且發現快測的假陽性比例低少於1%，因此為配合化驗所的檢測量，會暫時回復之前的做法，即只會抽查一定比例快測陽性者做核酸檢測。她表示，有關安排即日生效，今日抽查了一半人，若假陽性比例再增加，可能會調整抽查比例。

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將軍澳優才等7校有班別停課 蔚思幼稚園全校停課一周

學校疫情方面，新增206宗呈報個案，包括153名學生及53名教職員，涉及205間學校。張竹君指，新增七間學校個別班別須停課：

1. 將軍澳優才（楊殷有娣）書院 ，12A班全班有20名學生，有三名學生陸續確診。

2.屯門加州天地幼稚園，K3A班全班有18名學生，有兩名學生確診。

3. 沙田靈光幼兒學校，K1遊樂班有36位學生，一共兩名學生及一名老師確診。

4.大埔明雅國際幼兒學校，PG1B AM班合共30位學生，當中兩名學生及兩名老師確診。

5. 上環Island Christian Academy，2B班有12學生，當中兩學生及一名老師染疫。

6. 東涌弘志幼稚園，PM班有15學生，當中一名學生及一名老師染疫。

7. 黃大仙陳蔭川欣康幼兒中心，是特殊學校幼兒中心，當中海洋課室有14學生，有一名學生及一名老師染疫。



張竹君續指，之前曾爆疫的大角咀蔚思幼稚園，本月25日起，K2A 班已經停課，然而現時K1A班及PMA班有學生及員工確診，合共有14名學生及五名員工確診。她表示，全校合共四班，涉85位學生、19位工作人員，現時會全校停課一周。

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三日後便是9月1日開學日，消息指教育局將要求學生於明天及後天（30日及31日）接受快速測試。張竹君認為，此舉屬謹慎方法，希望盡早發現陽性個案，以免流入校園傳播，並盡量維持面授課堂。