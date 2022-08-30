中秋｜大坑、薄扶林舞火龍停辦　維園綵燈會不設表演　紅黃碼禁入

香港疫情升溫，臨近中秋節，多項慶祝活動相繼叫停。薄扶林村中秋火龍盛會及大坑中秋舞火龍活動無法如期舉行，大澳水鄉花燈節則因去年遊客過多，主辦方宣布停辦。至於康文署的中秋綵燈會則會分佈於維園、大埔海濱公園及東涌文東路公園三個地點舉行，但不設表演和文娛活動項目。一如去年防疫安排，署方將於維園實施人流管制，另必須掃瞄「安心出行」，另增設新措施，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士不得進入會場。



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疫情反彈，近日確診宗數逼近萬宗，港府早前預告，若升勢持續，不排除再收緊社交距離措施。多個中秋傳統活動已無法倖免，港府近日以疫情嚴峻為由，正式否決薄扶林村中秋火龍盛會及大坑中秋舞火龍申請，兩項觸目中秋盛事連續三年停辦。

大澳水鄉花燈節經商議後今年停辦

另一方面，去年吸引眾多市民到場「打卡」、中途腰斬「熄燈」的大澳水鄉花燈節，主辦方「大澳非茂里」宣布，經商議後決定今年停辦，但現場仍有少量由街坊自發掛上的燈籠。

文化體育及旅遊局：疫情嚴峻未能豁免有關申請

文化體育及旅遊局表示，疫情仍然非常嚴峻，個案不斷上升，在疫情持續期間，政府不建議舉辦涉及大量群眾的聚集活動，因此未能就薄扶林村中秋火龍盛會、大坑中秋舞火龍活動的申請給予豁免。當局強調，一直重視保護非物質文化遺產，致力提升社會對非遺的認知及對保護這種文化資源的重視，政府亦支持有助保護及推廣非遺活動的政策。

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維園、大埔海濱公園及東涌文東路公園有中秋綵燈展

康文署則指，將於9月7日起至12日舉辦壬寅年中秋綵燈展，包括於維多利亞公園、大埔海濱公園及東涌文東路公園，展出多組中秋綵燈，香港文化中心露天廣場亦將於9月2日至25日起，設置光影藝術裝置《無間擁抱》。

維園只擺放中秋綵燈 「紅碼」「黃碼」人士不得進入會場

發言人續指，在防疫抗疫的前提下，今年維園只擺放中秋綵燈，不設表演和文娛活動項目，另外場地會實施一系列防疫措施，把參觀中秋綵燈展的風險維持在可控範圍內，包括在維園實施人流管制，限制同一時間參觀人數；規定參觀人士必須利用手機掃瞄「安心出行」二維碼及符合疫苗通行證相關規定，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士不得進入會場；入場人士亦須接受體溫測量，佩戴自備的口罩（包括拍照期間）及嚴禁飲食，保持適當的社交距離，避免多過四人聚集等。除維園外，署方在中秋節期間亦於其他公園擺放燈飾，希望能分散人流及減低人群聚集的情況。

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此外，民間亦舉辦多項中秋活動，中環海濱活動空間將舉辦大型文創市集，中環PMQ亦會點亮逾 300 盞的紙藝燈籠，中環街市則設有由200個燈籠組成約5米高的燈籠許願樹、6組散發著浪漫氛圍的「光影月兔」及「恆香月餅椅」裝飾佈置及香港樓景打卡牆等，相信中秋假期將不愁節目。

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