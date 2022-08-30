師生提早每日快測　曾祈殷：比甚麼都不做好　料9月疫情高峰

新學年將於周四（9月1日）開學，教育局今日（30日）會去信學校，提出加強預防新冠病毒傳播措施，包括鼓勵學生及教職員提早由今日起每日做快速抗原測試。 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在電台節目指，師生每日快測屬「無辦法中的辦法」，雖然快測仍有機會走漏，但比起甚麼都不做好，認為做法都是旨在想令學生有較正常的學習及生活。



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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，本港疫情高峰應在9月出現，形容變異病毒株如「個浪打埋嚟」，全球各地疫情都有反覆，這種情況並非香港獨有，但香港是因為有很多防疫措施令高峰滯後出現，不過鑑於變異病毒株高傳染性、已接種疫苗及曾染疫的人抗體水平下跌有再感染風險，以致確診數字有上升。

快測雖會走漏 曾祈殷：「但好過咩都唔做」

開學在即，教育局鼓勵學生及教職員提早由今日起每日做快速抗原測試，曾祈殷認為屬無辦法中的辦法，坦言師生即使每日快測，仍有機會走漏，「但好過咩都唔做」，相關做法都是希望學生可以有較正常的生活及學習。

至於有議員表示，當局有意將中學回復全日面授的條件，收緊至教師及九成學生接種三針疫苗，曾祈殷回應指基本上同意做法，相信目的都是在於減少重症，影響公營醫療，都是希望達至「雙贏」，讓學生有實體面授的同時，避免學生染疫入院。

曾祈殷。（資料圖片）

當局早前公布，70歲以上未完成疫苗接種的長者染疫須到隔離設施， 曾祈殷認為當局「都係出於好意」，因為在臨床上，可以預視70歲以上未完成疫苗接種的長者有較高機會轉差，但他承認要長者適應新環境，或會構成心理上的影響，遂呼籲長者及早完成疫苗接種。

收緊社交距離措施可視乎死亡率及深切治療入住率

他提到，過去幾波疫情，收緊社交距離措施確實有機會減少確診數字，但認為收緊或令社會各行各業付出沉重代價，認為當局要平衡經濟及疫情，坦言「收緊唔係咁易決定」，認為可視乎死亡率及深切治療部入住率是否異常地高。

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